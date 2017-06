Som en tegelröd pärla i det stora gröna lapptäcket

Eslöv Det lilla planet lyfter så lätt och snart ligger Eslöv långt där nere.

Några hundra meter över mark får världen en annan form. Till helgen kan vem som helst prova friheten i att flyga.

Ringsjön har aldrig sett så stor ut som från ovan. Det blå vattnet matchar perfekt mot det skånska lapptäcket som de olika gröna nyanserna från fälten skapar.

Långt där nere slingrar sig E22:an som en orm och lastbilarna är stora som leksaker.

I luften är det som en helt tom motorväg med fri hastighet. Jörgen Prahl har rätt i att friheten är lite större där uppe.

I ryggen ligger Eslöv tegelrött och utsträckt i solen.

På bara några minuter kan planet tillryggalägga många kilometer. Eslövs flygklubbs Cessna 172 lyfter från flygfältet för att vara vid Trollenäs kort därefter.

Vidare till Hörby tar det bara ytterligare minuter.

Att lämna jobbet lite tidigare på fredagseftermiddagen när vädret är fantastiskt och ge sig upp med planet och flyga dit näsan pekar. Det är höjden av frihetskänsla.

Åtminstone enligt Jörgen, som blev smittad av flyggiftet för sju år sedan.

Det är så han beskriver det – som ett gift, eller kanske som en drog. Har man väl börjat flyga är det svårt att inte bli fäst vid det.



– Jag antar att det är lite som för sjöfolk när de tar ut båten och seglar, säger han.

När solen går ned och vinden mojnat är det som allra bäst att flyga, berättar Jörgen.

Hans favoritrutt är längs västkusten, från Kullen och ned över Malmö. Utsikten är riktigt maffig, säger han.

Han blev flygbiten i samband med att han fick testa att spaka själv. Först i Kristianstad och sedan även på flygfältet i Eslöv.

2011 hade han ett flygcertifikat och flyger ungefär 70 timmar om året, vilket är mycket.

För att få behålla sitt certifikat måste en pilot flyga minst tolv timmar på två år. När Skånskan får följa med på en flygtur ser vi hela vägen till Köpenhamn, Ven och Turning torso i Malmö.

– Nu är det lite disigt, annars hade vi sett Kullen som en skarp kant i horisonten, säger Jörgen.

Planet gör ungefär 190 kilometer i timmen i så kallad ground speed och ligger mellan 400 och 500 meter högt.

I tätorten är det inte tillåtet att ligga under 300 meter, eller 1 000 fot.

– Det är fantastiskt att ligga under molntussarna och titta ner, säger Jörgen.

Till helgen erbjuder Eslövs flygklubb möjlighet för besökare att spaka själva, men även att få följa med på en flygtur över den platta Eslövsbygden.

– Det finns nya regler som gör att även icke-kommersiella aktörer får erbjuda flygturer. Vi kommer att ha flygturer från klockan 9 till 21 och spaka själv från 9 till 18 på söndag.

Under lördagen är det även familjeflygdag på flygfältet. Jörgen Prahl berättar att han nyligen tog med en 90-årig dam på flygtur.

Hennes släktingar gav henne det i present och hon ville se alla platser som hon mindes från sin barndom – fast från ovan.

– Jag fick sitta med gps och hitta alla gårdar. Men det var väldigt uppskattat.

Och det går inte att annat än hålla med. Molnen kastar skuggor som sakta rör sig över marken.

I en skarp sväng syns planets egen skugga över en skogsdunge och tacksamheten mot de som förverkligade den mänskliga drömmen om att flyga växer. Vi kommer knappast närmare en fågels fria tillvaro än så här.