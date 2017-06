Orosanmälningar från polisen ökar markant

Malmö På bara några år har polisens orosanmälningar gällande barn 15-18 år ökat dramatiskt. 2013 var de 371 på ett år. Förra året var de 1 163 stycken. Problemen har förvärrats, men polisen har också blivit bättre på att anmäla.

Varje år får kommunens socialförvaltning in mängder av orosanmälningar.

Förutom egna anmälningar kan skola, förskola, polis och allmänheten lämna in anmälningar

Kommer det ett ensamkommande flyktingbarn gör Migrationsverket en orosanmälan.

År 2016 fick socialförvaltningen in 11 907 anmälningar för barn från noll till 18 år. Det är nästan 33 anmälningar om dagen.

Under årets första fem månader har 5 341 anmälningar lämnats in. Under samma period förra året var det 5 006 anmälningar.

Huruvida det är en ökning kan enhetschefen för Socialförvaltning Norr, Maria Andersson, inte säga då antalet anmälningar fluktuerar under året.

Däremot kan hon säga att det finns en konstant ökning av antalet omhändertagna barn. I gruppen ungdomar 13-18 år har man gått från 59 omhändertagna 2013 till 70 omhändertagna 2016. Under årets första två månader omhändertogs 34 barn.

– Vi har behövt utöka resurserna för att svara upp mot behovet, säger Maria Andersson.

Det gäller såväl utredningssidan som antal LVU-platser.

En vars anmälningar har ökat är polisens.

Malmöpolisens presskommunikatör Lars Förstell konstaterar att deras antalet anmälningar gällande 13-17-åringar har ökat med ungefär 45 procent per år.

2013 gjorde de 371 orosanmälningar till socialtjänsten. 2016 var man uppe i 1 163 anmälningar. Under årets första fem månader var man uppe i 555 orosanmälningar.

Motsvarande period 2016 var 478 stycken.

Lars Förstell kan inte exakt säga vad den stora ökningen av orosanmälningar beror på.

– Vi gör fler anmälningar därför att vi är mer aktiva men problembilden har också förvärrats.

En orosanmälan från polisen kan handla om att en minderårig person har begått ett brott, till exempel snattat, utsatt någon för kränkning på nätet eller blivit inblandad i narkotika. Men det kan också handla om att polisen uppmärksammat att en minderårig umgås i kretsar där det förekommer kriminalitet.

Socialförvaltningen kan inte dela upp statistiken från polisen, men man kan konstatera att den absolut största orsaken till orosanmälan 2017 för hela åldersgruppen var eventuellt bristande omsorg om barn. Här finns 1 198 anmälningar.

Tvåa kommer hot och våld inom familjen med 646 anmälningar, misstänkt kriminalitet 582 anmälningar samt riskmiljö 317 anmälningar.