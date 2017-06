Konate tillbaka när Malmö FF kryssade

Fotboll Pa Konate skadade sig i MFF:s bortamatch mot Elfsborg den 8 maj och har inte spelat match sedan dess.

I träningsmatchen mot Lokomotiv Zagreb (som slutade 1–1) gjorde vänsterbacken comeback.

– Det känns riktigt skönt att vara tillbaka och spela fotboll igen efter så lång tid, sa Pa Konate.

Pa Konate skadade sig under MFF:s bortamatch mot Elfsborg i början på maj och har inte spelat match sedan dess. Vänsterbacken missade U21-EM men har nu tagit sig tillbaka till MFF:s matchtrupp igen. I träningsmatchen mot Lokomotiv Zagreb fick Konate spela cirka 30 minuter.

– Kroppen känns jättebra, nu gäller det att komma in i matchtempo så fort som möjligt så att jag kan spela 90 minuter igen, sa han och fortsatte:

– Jag har kommit in i det snabbt tycker jag och tränat bra med laget under två veckor. Nu ska pulsen upp för den är inte riktigt där än.

MFF spelar match redan på lördag med AFC, huruvida Konate spelar då eller inte återstår att se.

– Det är inte bara upp till mig men jag tror att jag hade kunnat vara med. Oavsett är det otroligt kul att vara igång och spela igen.

Konate är ryktenas man – tidigare under tisdagen skrev 24Malmö om italienska SPAL:s intresse, något vänsterbackens agent Nima Modyr bekräftade.



– Vi har ett fantastiskt Europaspel framför oss som jag verkligen vill spela. Det ska rätt mycket till för att man ska byta bort det.

Pa Konate var inte ensam om att göra comeback i MFF. Även Rasmus Bengtsson återvände till planen.

– Igår (läs måndag) var det nio månader sedan jag opererades så det känns väldigt skönt att de första minuterna är gjorda, sa han.

Bengtsson byttes in i den 78:e minuten och visade direkt pondus i backlinjen.

– Det kändes jättebra, nästan bättre under match än på träning eftersom det är mer adrenalin.

MFF:s tränare Magnus Pehrsson var nöjd med att ha Rasmus Bengtsson tillbaka i laget.

– Jättekul att ha Rasmus tillbaka. Det han har presterat på träning är väl så bra som våra andra mittbackar. Sedan gäller det fortfarande att vi stegrar saker han gör under träning till att han är helt trygg i allt. Men min bild av vad han har presterat hittills är väldigt positiv.

Utöver Pa Konates och Rasmus Bengtssons återkomst i MFF var det annars få glädjeämnen i en tämligen sömnig träningsmatch. Anders Christiansen och Magnus Wolff Eikrem lämnade återbud på grund av skadekänningar och spelade inte. De ska dock vara tillgängliga till lördagens match.

MFF ställde upp med följande startelva:

Johan Wiland, Anton Tinnerholm, Lasse Nielsen, Franz Brorsson, Behrang Safari, Pawel Cibicki, Erdal Rakip, Oscar Lewicki, Mattias Svanberg, Markus Rosenberg och Alexander Jeremejeff.

MFF hade väldigt mycket boll i den första halvleken men man hade samtidigt svårt att skapa målchanser inför 2048 i publiken. Ledningsmålet kom efter 40 minuter då Pawel Cibicki kombinerade fint med Mattias Svanberg och sedan avslutade intill stolpen.

I den andra halvleken tävlade de båda lagen i vem som kunde byta flest spelare och därför blev det ingen rytm i spelet. Lokomotiv kvitterade på en omställning. MFF hade ett par chanser att ta ledningen på nytt men matchen slutade 1–1.

– Vi fick igång alla spelare och fick lite tävlingsnerv. Det tycker jag var bra. Det finns utrymme för förbättringar men det viktigaste är att vi är igång, avslutade Magnus Pehrsson.