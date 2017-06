H65 tvingas kvala till Champions League – Månsson besviken

handboll Efter att H65 Höör sensationellt tog SM-guld kvalificerade man sig för Champions League – åtminstone trodde man det.

Nu har EHF beslutat att klubben tvingas kvala till turneringen.

– Jag är jättebesviken över att vi inte kom med, men det var kanske inte så dumt ändå, säger H65 Höörs tränare Ola Månsson.

För att ta sig till Champions League måste H65 Höör, som svenska mästare, alltså först besegra två lag i ett kvalspel.

När H65 tog klubbens första SM-guld bröt man IK Sävehofs dominans på damsidan, Partillegänget hade tidigare varit bäst i Sverige åtta år i rad och med det tagit sig direkt till Champions League – utan kval. Men så blir det alltså inte för H65 efter att EHF (Europeiska handbollsförbundet) beslutat att man tvingas kvala.

– Det är inte så konstigt med tanke på de regler som finns. Tittar vi på de sportsliga kriterierna borde vi blivit direktkvalificerade.

– Men om man tittar på publiksiffror finns det inget lag i Champions League som har under 1000 i publiksnitt – och det får vi inte ens in i vår hall.

Känns det orättvist att Sävehof sluppit kval medan ni tvingas till det?

– Orättvist vet jag inte om jag tycker att det är men det spelar roll att vi inte heter Sävehof. Vi måste bevisa mer eftersom vi än så länge bara vunnit en gång. Men det känns inte rätt, säger Månsson och fortsätter.

– Men man kan vända på det: vi siktade inte på att spela i Champions League, det var inte vårt mål. Om man tittar på vad vi har gjort innan är EHF-cupen mer på vår nivå, men vi vill så klart visa att vi förtjänar att spela i CL.

Kvalspelet är uppbyggt likt finalspelet i Champions League, vilket innebär Final Four. Fyra lag gör upp om platserna i två olika ”grupper” där man spelar semifinal på lördagen och final eller bronsmatch på söndagen. I semifinal kommer H65 att ställas mot antingen Hypo Niederösterreich från Österrike eller turkiska Kastamonu Belediyesi.

– Ett bra uppägg. Ettan går till Champions League, tvåan och trean går in i EHF-cupens tredje kvalomgång medan fyran går in i den andra kvalomgången. Så det finns mycket att spela för oavsett.

Hypo Niederösterreich vann ligan i Österrike för 41:a gången i rad och har vunnit Champions League åtta gånger. Kastamonu Belediyesi slutade tvåa i Challenge Cup säsongen 2015-16.

Kvalet lottas klockan 11:00 under torsdagen.

– Det vore fantastiskt att få spela gruppspel i Champions League men det gör inget att vi får visa en gång till att vi är tillräckligt bra, avslutar Ola Månsson.