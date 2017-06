Stal från äldre och sjuka – döms till fängelse

Malmö Den 35-åriga mannen stal mobiltelefoner och surfplattor av patienter och anställda på SUS. Nu döms han till ett års fängelse för tre fall av grov stöld.

Det var den 25 maj som den 35-åriga mannen besökte Malmö sjukhus med syfte att stjäla. Mannen som var påverkad av narkotika ska till att börja med stulit en 87-årig patient mobiltelefon i samband med en gemensam hissfärd. Strax där efter ska 35-åringen gått in till en 77-årig dam som låg inskriven. På bordet bredvid kvinnans säng ska det ha legat en surfplatta som mannen gått in och tagit rakt framför näsan på damen. Senare ska den dömde mannen även tagit en mobiltelefon ur fickan på en sjukhusanställd genom att ställa sig nära honom och be om hjälp med vägbeskrivning inom sjukhusområdet.

35-åringen greps senare av polis med en väska där de förlorade ägodelarna återfanns. Han har delvis erkänt brotten och enligt vittnesförhör är det ingen tvekan om att det är 35-åringen som i samtliga fall varit närvarande vid stöldtillfällena. Mannen döms till ett års fängelse för tre fall av grov stöld.

Brotten har riktats mot äldre och sjuka, vilket anses vara av hänsynslös art, men även genomförts med en sådan skicklighet att målsägande inte märkt något. Tingsrättens bedömning är därför att det samlade straffvärde uppgår till ett års fängelse.

Mannen som suttit häktad sedan den aktuella dagen i maj och stannar i häktet till det att domen träds i kraft.