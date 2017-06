Ge elcykeln ett lyft

Elcykeln har kommit för att stanna. Allt fler privatpersoner köper elcyklar för sitt eget transportbehov. Men elcyklar har också blivit ett alltmer använt färdmedel till exempel för hemtjänstpersonal, brevbärare och tjänstemän som skall förflytta sig för att uträtta olika uppdrag.

I Kina, föregångslandet när det gäller elcyklar och elmopeder, förflyttar sig tiotals miljoner människor varje dag till arbetet genom att använda dessa fordon. Kinesiska mångmiljonstäder skulle ha en väsentligt sämre luft om de inte haft en sådan storskalig utveckling av marknaden för elcyklar.

De första elcyklarna hade en begränsad räckvidd på en knapp handfull mil, men successivt har prestandan utvecklats. Dessutom har livslängden på batterierna förlängts och ersättningsbatterier blivit billigare. Till skillnad mot elbilar där prislappen fortfarande är avskräckande är priset för en elcykel överkomligt för de flesta. Det handlar om allt från cirka 8 000 till 30 000 kronor för de mest avancerade modellerna.



Trafiken står för en stor del av de förorenande utsläppen i miljön. Särskilt påtagligt är det i de större städerna. Satsningen på elbilar är knappast den optimala lösningen, inte bara för att bilarna är dyra, utan också för att räckvidden är begränsad, ersättningsbatterierna mycket kostsamma och andrahandsvärdet osäkert. Men där elbilarna har svagheter har elcyklarna nästan bara fördelar. Egentligen är det bara vinterklimatet i delar av vårt land som gör att elcyklen inte fungerar för de flesta förflyttningar på korta avstånd. Sverige blev på 1990-talet världsledande när det gällde användningen av datorer i befolkningen. Lösningen var att anställda fick hyrköpa datorer via arbetsgivaren via ett så kallat bruttolöneavdrag. Det gjorde att inköp av en dator blev skattemässigt mycket förmånligt. På samma sätt borde staten gå in och stimulera anställda användning av elcyklar. Det kostar statskassan en del men den storskaliga användningen av elcyklar blir så gynnsam för miljön att reformen snabbt betalar sig.