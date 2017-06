Folktandvården har flyttat till nya lokaler

HÖRBY Förra veckan gick flyttlasset för Folktandvården Skåne i Hörby, som har lämnat sin gamla mottagning i vårdcentralshuset och flyttat till nya, fräscha lokaler i centrala Hörby.

– Det har blivit ett riktigt lyft. Den nya mottagningen har en öppen och välkomnande planlösning, säger kliniksamordnaren Fanny Fridman.

Folktandvården har hållit till i vårdcentralshuset sedan mitten av 1970-talet, och har även huserat i gamla kommunhuset.

Men sedan förra veckan är det till Storgatan i centrala Hörby man ska bege sig för att träffa tandläkarna och övriga anställda på kliniken. Euronics och Filmcitys gamla butikslokaler har under vintern och våren byggts om till tandvårdsmottagning.

– Nu är allt i ordning. Vi packade i måndags, och tog emot de första patienterna i de nya lokalerna redan på tisdagen, säger Fanny Fridman, tandhygienist och kliniksamordnare.

– Eftersom lokalerna på vårdcentralen ändå behövde byggas om fattades beslut om att satsa på nya och fräscha lokaler i centrala Hörby i stället. Vi ville komma ner till centrum för att öka tillgängligheten för patienterna och underlätta för vår pendlande personal, som nu får nära till bussarna, säger Vasilios Bitzekis, klinikchef för Folktandvårdens mottagningar i Hörby, Höör och Hässleholm.

Kliniken har en öppen planlösning och har utrustats med toppmodern utrustning. Bland annat finns här panoramaröntgen.

– Den nya kliniken är supermodern, ljus och välkomnande med sju behandlingsrum som är av högsta standard. Personalen utför allmäntandvård men även avancerad kirurgi och implantatprotetik, fortsätter Vasilios Bitzekis.

Fyra tandläkare, fyra tandhygienister, sex tandsköterskor och en receptionist arbetar på mottagningen. Till skillnad mot många andra tandvårdskliniker på mindre orter har Folktandvården i Hörby inte haft några problem att få tag på personal.

– Vi har full bemanning. Det är ett stabilt, kompetent och sammansvetsat gäng som jobbar här i Hörby.

Per Arne Persson är en av tandläkarna på kliniken. Han har arbetat som tandläkare i 38 år, varav den mesta tiden i Lund, och känner sig redan hemma i de nya lokalerna i Hörby.

– Det är nytt och fräsch, och det är så klart alltid roligt med nya grejor, säger Per Arne Persson.

Under Hörby marknad 5-6 juli håller Folktandvården öppet hus i Hörby.