Väntar på brandundersökning

Snårestad

Under helgen skedde inget ytterligare vid brandruinen i Snårestad. Etableringsboendet eldhärjades både natten till torsdag och under fredagskvällen.

I samband med den första branden kunde människor ta sig ut oskadda.

Om det fanns likheter eller skillnader mellan bränderna ville jourhavande förundersökningsledare hos polisen, Anders Ohlsson, inte gå in på.

– Vi uttalar oss inte i ärendet, förundersökningssekretess råder, sade han.

Under lördagen och söndagen tillkom inga nya händelser vid etableringsboendet. Ingen blev gripen misstänkt för bränderna eller inblandning i dem.

– Vi avvaktar tekniskt undersökning, sannolikt sker den på måndag, sade Anders Ohlsson.

Om polisen har vittnesuppgifter eller andra spår att gå på vill myndigheten inte yppa.