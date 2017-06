USA:s FN-ambassadör talar klarspråk

Att president Trump fladdrar åsiktsmässigt och yrar om ”fake-news”, när sanningen inte passar honom, det är allmänt observerat. Att han själv kastar ur sig oförskämdheter och falsifikat är också uppenbart. Men han har valt en FN-ambassadör, Nikki Haley, som inte skräder orden, som ger raka och tydliga besked, för att inte säga ”läser lusen” av lögnare och skurkar välden över.

Ambassadör Nikki Haley vågar ruska om det igengrodda och alltför slutna och självgoda FN-systemet. Det finns all anledning för demokratier att nu haka på och försöka genomlufta världssamfundet och alla dess institutioner. Inte för att skapa tvister och motsättningar utan för att gjuta nytt liv i världsorganisationen. Vi har bara ett FN, och det måste få uppleva en renässans!

Nyligen möttes FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. De 47 stater som valts av FN för att under

3 år intensivt arbeta och stå upp för FN stadgans krav och paragrafer om mänskliga fri- och rättigheter deltog tillsammans med en rad organisationer som på olika sätt arbetar för mänskliga fri- och rättigheter. När sessionen öppnades levererade USA:s FN-ambassadör ett tal som med rejäla rubriker borde ha kablats ut över världen.

Det är skandalöst att FN håller sig med ett system som medför att länder som förtrampar och gruvligt kränker respekten för individers fri- och rättigheter ska vara representanter i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Bland medlemsstaterna finns exempelvis för närvarande Venezuela, Saudiarabien, Qatar och Kuba

Rådets verksamheter och resolutioner får, vänligt uttryckt, en slagsida åt den förnedring av demokratin som just FN har till uppgift att motverka.

Nikki Haley påpekade, exempelvis, att MR-rådet 70 gånger levererat resolutioner om Israel, och fientliga sådana, men endast 7 gånger yttrat något om Iran. Om länder som Kuba och Venezuela har det häpnadsväckande nog, varit helt tyst.

Nikki Haley tyckte, och det med all rätt, att Venezuela borde bestämma sig för att antingen sätta stopp för sina diktaturfasoner eller lämna rådet för mänskliga rättigheter.

Under sitt Genève-besök höll Nikki Haley också en föreläsning på temat: “a Place for Conscience: the Future of the United States in the Human Rights Council” på the Graduate Institute of Geneva. Den föreläsningen måtte väl lämna intryck både i svensk utrikesförvaltning och övriga förvaltningar, där demokrati och mänskliga fri- och rättigheter ska vårdas och manifesteras.

Det fanns nog en del rådsmedlemmar som fruktade att FN-ambassadören skulle deklarera att USA lämnar rådet denna FN-institution. Så blev det emellertid inte, och med de klara besked som hon gav diktaturer välden över, har Haley en angelägen roll att spela framöver.

Vi vet att USA självt långt ifrån alltid håller måttet vis a vis FN-stadgans krav och löften. Men vi bör för den skull våga, på ett positivt sätt, harangera och uppskatta de som verkar för förändring. Det räcker inte att FN:s paragrafer håller måttet, det måste de regimer som ratificerat stadgan i praktiken också sträva efter att göra.

FN behöver omorganiseras och bli föremål för en omfattande renässans. Det är inte rimligt att skurknationer väljs som medlemmar och får sitta i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Och det skulle vara på sin plats att Sverige och övriga demokratier, som har säte och stämma i rådet, nu understryker, att USA:s nya FN-ambassadör sagt sanningar som nu kräver absoluta och konkreta åtgärder.

Kan inte Sverige ge stöd åt sanningar som aktualiseras och uttalas under pågående sessioner ekar regeringens ord om att stå upp för mänskliga fri- och rättigheter tomma.