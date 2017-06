Två män skjutna i Landskrona

Landskrona Två män i 25-årsåldern blev skjutna vid en skottlossning på Koppargården i Landskrona under söndagseftermiddagen.

En av dem fördes med ambulans till sjukhus, men en annan kom själv dit först senare på kvällen.

Polisen fick in flera samtal under söndagen om skottlossning på Koppargården. Polis åkte till platsen, där en skadad man i 25-årsåldern anträffas. Mannen fördes till sjukhus med ambulans med okänt skadeläge. Brottsplatsen spärras av i avvaktan på tekniker och polisen samlade information samt förhörde eventuella vittnen på platsen med att samla in information. Händelsen rubriceras som försök till mord.

Vid nio-tiden på kvällen hade förhör hållits med den skadade mannen. Den tekniska undersökningen pågick under hela söndagskvällen.

Senare under kvällen kom ytterligare en man in till sjukhuset i Helsingborg. Polis åker till platsen där det framkommer att mannen, som också är i 25-årsåldern, även han varit på plats på Koppargården och skadats i samband med händelsen. Hans skador bedöms inte vara livshotande.

Strax innan klockan tio på söndagskvällen hävdes avspärrningarna på brottsplatsen.

Ingen av männens skador bedöms som livshotande.

