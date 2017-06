Historisk skånsk pokervinst i USA

Löddeköpinge Rifat Palevic, 37, från Löddeköpinge tog i onsdags hem en av de största titlarna som en pokerspelare kan vinna.

Under juni och juli hålls den 48:e upplagan av World Series Of Poker (WSOP) i Las Vegas. Där spelas ett sjuttiotal turneringar där vinnaren av varje tävling får både pengar, titeln och ett guldarmband.

Även om merparten av vinnarna har varit amerikanska spelare, så har Sverige nu fått en segrare i årets mästerskap. Löddeköpingsbon Rifat Palevic vann en turnering i $1000 No Limit Hold’em Super Turbo.

Det här var den första gången som disciplinen spelades i WSOP och Rifat besegrade hela 1 867 motspelare. Snabbformatet Super Turbo innebar att turneringen spelades klart på femton timmar, istället för flera dagar, som det brukar göras. Rifat vann omkring 1,6 miljoner kronor i prispengar. Höjdpunkten av WSOP börjar den 7 juli då Main Event går av stapeln.

Där väntas 7 000 personer komma till starten, varav ett fyrtiotal uppges vara svenskar. Den som vinner Main Event anses vara världsmästare i poker. År 2014 tog Martin Jacobson hem titeln.