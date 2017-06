Tre anhållna efter rån mot 27-åring

Det var under lördagskvällen som tre män i 20-årsåldern rånade en 27-årig man på Friisgatan i höjd med Möllevångsskolan. Till hjälp ska de haft någon form av tillhygge som de slagit mannen med, mannen ska inte fått några allvarligare skador och polisen vill inte gå närmare in på vilken form av föremål som använts då vittnen ska höras. Rånarna ska ha fått tag på en väska, en mobil samt en keps. Tack vare signalement kunde en polispatrull gripa männen i närområdet. Även en fjärde person greps på platsen, men släpptes senare. De tre 20-åringarna sitter under måndagen ännu anhållna misstänkta för rån. Polisen söker fler vittnesuppgifter till händelsen.