Krävde att få komma in på Systemets spritlager

Hörby En ung kvinna döms för en rad brott efter att bland annat ha krävt att få komma in på Systembolagets spritlager, tänt eld på sitt hår och sparkat en lärare som nekat henne tillträde till ett mellanstadiedisco.

Den unga kvinnan krävde att få gå ut på Systembolagets lager. När personalen sade nej blev hon aggressiv. Hon slet loss en försegling till Hörbybutikens lagerdörr och kastade den på en av de anställda.

Hon gick även till verbalt angrepp och sade att hon visste var den anställda bodde. För detta döms nu kvinnan, som är i 20-årsåldern, för ofredande.

Detta är bara ett i raden av exempel på hur kvinnan uppträtt hotfullt och aggressivt mot en rad personer som hon på olika sätt kommit i kontakt med, enligt en dom i Lunds tingsrätt.

q I december 2015 spottade hon en lärare i ansiktet på Frostaskolan och sparkade honom på höften sedan han nekat henne tillträde till ett disco för mellanstadieelever. Hela kvällen förstördes efter kvinnans utbrott, enligt läraren.

q I december 2015 befann sig kvinnan på en pizzeria i Hörby. Hon slängde upp fötterna på ett bord som protest mot att hon inte fick ett pitabröd.

När ägaren bad henne ta ner fötterna igen svarade hon ”Jag ska döda dig din djävla hora” och slog sönder en del av inredningen. Hennes kamrater lyckades lugna ner henne.

q I januari 2016 fördes kvinnan till akuten i Lund efter en misstänkt överdos. När det skulle tas prover bet hon en undersköterska i armen och hotade att skära halsen av henne. Flera anställda fick gripa in och bära bort kvinnan, som slog vilt omkring sig och förstörde en dörr.

q Kvinnan gjorde under en period täta besök på sjukhuset i Lund och eftersom hon är så aggressiv kopplades väktare ofta in. Kvinnan antastade ibland väktarna fysiskt. Hon tafsade en av dem i skrevet.

Hon försökte även upprepade gånger att få kontakt med en av dem, både på jobbet och privat, för att erbjuda sina sexuella tjänster eller framföra andra sexuella budskap.

q I maj 2016 var kvinnan på sjukhuset och antastade andra patienter i ett väntrum, bland annat en gravid kvinna med barn. När hon stegade fram emot den gravida kvinnan gick en man emellan och blev då sparkad på smalbenet flera gånger. Vakter tillkallades – de fick flera sparkar och bespottades.

q I juli 2016 befann sig kvinnan på Gamla torg i Hörby och sprang omkring och var allmänt stökig mot folk.

En polispatrull kallades till platsen och när de skulle omhänderta henne. Hon bet den ena polisen i fingret och sparkade henne i magen. Sedan gjorde hon våldsamt motstånd i polisbilen på vägen in till akuten i Lund.

q Juli 2017 hotade hon flera personer med kniv på McDonalds i Lund. Vid ett av tillfällena var hon på restaurangen tillsammans med en kompis när hon vände sig mot en annan gäst, höll upp kniven och drog den i luften över sin egen hals.

Hon gick sedan fram och tryckte knivspetsen mot gästens lår, och riktade kniven mot hennes hals.Gästen blev mycket rädd. Kvinnan har sagt att hon bara lekte med kniven men motsägs av andra gäster som bevittnade händelsen.

q Efter ett bråk på Nya Torg med flera inblandade, i juli 2016, skickade kvinnan dödshot på sms till en ung man.

q I juli 2016 sparkade hon en väktare på Clas Ohlson i Lund i ryggen flera gånger.

q I oktober 2016 gjorde hon sig skyldig till falskt larm när hon ringde SOS Alarm och påstod att en man blivit knivhuggen och låg och blödde kraftigt, vilket visade sig vara helt gripet ur luften.

q I oktober 2016 misshandlade hon två män på ett tåg från Lund. Männen hade ingripit när hon vinglat omkring på tåget och stött emot folk, rökt en cigarett och satt eld på sitt hår.

När en av männen kastade bort cigaretten sparkade hon på dem flera gånger.

Sammantaget döms Hörbykvinnan för två fall av sexuellt ofredande, tre fall av våld mot tjänsteman, misshandel, fem fall av olaga hot, fyra ofredanden, falskt larm, skadegörelse, förgripelse mot tjänsteman, våldsamt motstånd, tre fall av ringa misshandel, två fall av ringa narkotikabrott, snatteri och brott mot knivlagen.

Däremot frias kvinnan från anklagelser om ett femte ofredande, samt från att ha misshandlat en kvinna på Nya Torg i Hörby i juli 2016.

Straffet blir skyddstillsyn i kombination med behandling. Hon ska även betala skadestånd till några av sina offer, totalt 31 042 kronor.