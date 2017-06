Besparingar för 7,1 miljoner

Kasten mellan plus och minus i Svalövs budget är tvära, menade Linda Lindberg (SD).

SVALÖV Svalövs kommunfullmäktige klubbade vid senaste mötet igenom ”effektiviseringar” för 7,1 miljoner kronor i de kommunala verksamheterna.

– Fast kalla det inte effektiviseringar! Varför envisas man med det? vädjade Miljöpartiets Charlotta Eldh under fullmäktigedebatten.

Hon tyckte snarare att ”effektiviseringarna” i många fall handlade om att skjuta upp kostnaderna till ett annat år – eller helt enkelt låta bli att göra något.

– Som inom park och natur. Där säger man om att avropen minskar av entreprenörsutförda arbetsuppgifter – att konsekvensen blir att man får vänta med det till kommande år. Och att arbetena då förväntas bli dyrare. Det är väl varken någon effektivisering eller besparing, sade Charlotta Eldh.

Vänsterpartiets Agneta Lenander undrade över ett av besparingsförslagen som gäller två sociala boenden för ensamkommande där man ska dra ner på nattbemanningen. Agneta Lenander befarade att det nu blir ensambemannat på nätterna.

– Har man verkligen gjort en djuplodande analys av det skulle innebära? Det är en grupp människor som lever i en förfärlig situation.

De vet inte om de får stanna i Sverige eller om de ska utvisas undrade Agneta Lenander och tyckte det var helt fel att dra ner på bemanningen just nattetid.

– Det är då all ångest och oro bara väller upp. Det är bekymmersamt att vi bara diskuterar det, sade hon.

Birgitta Jönsson (S) svarade att hon inte heller hade velat spara eller göra effektiviseringar om hon hade fått välja.

– Men nu är vi i det läget vi är.

Birgitta Jönsson svarade Agneta Lenander att de båda boendena ligger bredvid varandra, och att det möjliggör neddragningen på nattbemanningen.

Hon trodde att det var så att ensambemanning skulle kunna undvikas genom att det fanns både sovande och vaken personal på plats.

– Man ska kunna kalla på hjälp på natten om man behöver det.

Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna samt Feministiskt Initiativ ville inte deltaga i beslutet.

– Budgeten svänger väldigt hastigt. Från att ha varit flera miljoner plus till att ha blivit flera miljoner back, motiverade Linda Lindberg (SD).

Liberalerna stöttade förslaget.

– Ambitionen har varit att hitta lägre kostnader utan att kvaliteten försämras för medborgarna. I alla fall inom skolans sektor är det min bedömning att det inte blir försämring. Kanske tvärtom genom att vi tvingas tänka nytt, sade Torbjörn Ekelund (L) och berättade att man nu anställt en psykolog som kommer att vara med i varje bedömning som görs av barn i behov av särskilt stöd.

– När kompetensen höjs kan vi sätta in specifik hjälp till varje barn.

Totala besparingsförslaget handlar om en procent av den kommunala verksamheten.