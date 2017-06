”Ska kunna behålla utepedagogik”

ESLÖV Oron för att den speciella utepedagogiken på Pegasus ska gå förlorad vid en flytt är obefogad enligt David Westlund (S) som är ordförande i barn- och familjenämnden. Enligt de besked han fått ska Ur och Skur-pedagogiken kunna vara kvar även efter en flytt.

När det gäller föräldrakritiken om Pegasus framtid inleder barn- och familjenämndens ordförande, David Westlund (S), med att påpeka att föräldrarna formellt sett gjort fel genom att skicka in sin överklagan till nämnden.

– Man kan inte överklaga nämndens beslut till nämnden, säger han men förklarar att ledamöterna under senaste mötet ändå fick ta del av den skrivelse som föräldrarna skickat in.

David Westlund menar att föräldrarnas oro för att Ur och Skur-pedagogiken på Pegasus ska gå förlorad vid en flytt är obefogad.

– Jag har pratat med Ann-Marie Mattsson som är förskolechef och hon säger att planen är att behålla Ur och Skurpedagogiken även efter flytten.

David Westlund påpekar att de nuvarande lokaler som Pegasus ligger i bara har ett tillfälligt bygglov, vilket bidrar till kommunens flyttplaner.

– Förr eller senare måste man ändå göra någonting. Sedan är Pegasus vår i särklass minsta enhet, med sina 18 barn.

Det är något han menar skapar praktiska problem med att täcka upp personalmässigt vid till exempel stängningsdags.

– Det är sådant man kan samordna med Häggebo om man är på Häggebo. Det blir lättare att lösa personalens planering.

I lokalförsörjningsplanen är förslaget att flytten till modulen vid Häggebo förskola ska vara klar redan i början av 2018.

– Det är jag inte säker på däremot. Jag vet att de pratade på förvaltningen när flytten är lämpligast att göra. Jag har för mig att de funderat på att de ska flytta det till senare.

Ser du någon risk för att missnöjda föräldrar nu kommer flytta sina barn till andra förskolor och att detta sätter igång en sådan kedja?

– Vi gör ju flytten för att det ska bli bättre. Jag ser ingen risk att man inte ska kunna behålla Ur och Skur-pedagogiken. Men det är ju upp till var och en att besluta om man ska flytta sina barn. Men jag hoppas ju så klart att de ska vara kvar.