Politisk oenighet om medborgarservicen

LUND De ledande politikerna i Lund har inte varit medvetna om planerna på att stänga flera medborgarkontor på landsbygden.

Meningarna är dock delade om de tilltalas av det nya flexibla arbetssättet, där ett fysiskt kontor inte avgör kontakten med medborgarna, ett arbetssätt som testas i kommunen.

Som Skånskan berättade om i veckan finns en aktivitetsplan som går ut på att medborgarkontoren i Södra Sandby respektive Genarp stängs i september respektive början av 2018.

Dessutom skärs öppettiderna ner till tre dagar på medborgarkontoren i Dalby och Veberöd under 2018 och andra sätt att möta medborgarna planeras.

Kommunalrådet Anders Almgren säger att när förslagen presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott var alla partier överens om att godkänna att informationsavdelningen jobbar vidare med aktivitetsplanen.

– Enkäter visar att medborgarna i dag söker kontakt med kommunen på många olika sätt, bland annat via våra utmärkta e-tjänster. Många frågor kan också avhandlas via telefon, där fler samhällsinformatörer nu jobbar i Kristallen, förklarar Anders Almgren.

Han pekar också på att de rödgröna har som mål att ständigt ha en dialog med medborgarna och att finnas på plats i byarna vid många olika arrangemang.

Han får medhåll av oppositionsrådet och moderaten Christer Wallin.

– Det kan inte vara vettigt att hålla ett kontor öppet, som i Genarp, när det bara kommer dit en besökare per vecka, säger oppositionsrådet Christer Wallin.

Han berättar att representanter för alliansen träffade byalaget i Genarp i förra veckan för att bland annat prata om framtiden för medborgarkontoret och biblioteket.

Då fick de veta att få i byalaget vände sig till medborgarkontoret med olika frågor och att nya kommunikationsvägar behövs.

– Enligt planerna är det tänkt att all kommunal service, biblioteket och möten ska finnas på skolan i framtiden. Liknande tankar att koncentrera servicen finns för de andra byarna, berättar Christer Wallin.

Han pekar också på att det är viktigt att planera medborgarservicen på ett effektivt sätt. Då kanske det inte alltid är ett fysiskt kontor som är det optimala.

Sverigedemokraternas Hans-Olof Andersson har också reagerat på Skånskans artikel. Han menar att informationen inte innehöll några konkreta punkter om aktivitetsplanen för medborgarservicen vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet.

– Jag kan garantera att SD med flera partier hade reagerat om vi hade fått veta att medborgarservicen i byarna skulle försämras, skriver Han-Olof Andersson till tidningen.

Ann Ekvall, chef för enheten för medborgarkontakt, pekar på att man testar det mera flexibla arbetssättet och kommer att utvärdera resultat och redovisa för politikerna.

– Under en månad hade medborgarkontoret i Södra Sandby sex ärenden att hantera. När vi ordnade en medborgarträff på Träffpunkten på orten tog vi emot frågor från medborgare på en och en halv timme, säger Ann Ekvall.

Hon menar att medborgarservicen i kommunen inte ska försämras utan tvärtom. Med regelbunden närvaro i byarna dit folk kommer och bättre telefontider, i och med att man kopplas till Kristallen, är det fler som kan få samhällsservice snabbare.

