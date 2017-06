Donnez satsar miljoner på ny turnébuss

De senaste åren har Perstorpsbandet Donnez vuxit ut till att bli ett av Sveriges populäraste dansband. Inför årets sommarturné satsar de ytterligare på att utvecklas, men den här gången är det bekvämligheten de satsar på.

En hypermodern turnébuss för knappt fem miljoner kronor ska ta bandet runt Sverige.

Sommartid är lika med spelningar nästan varje dag för dansbandet Donnez. 22 av juli månads 31 dagar är inbokade för spelningar, och för att underlätta turnerandet har bandet i år investerat i en hypermodern turnébuss.

– Den har kostat 4,9 miljoner kronor. Visst det är mycket pengar det tyckte vi också när vi fick höra priset, men när vi väl satte oss ner och började räkna på det så kom vi fram till att det är en bra investering, säger Donald ”Donne” Laitila som är frontman i Donnez.

Från att ha kuskat runt i ett turnéfordon och bott på hotell blir det från och med i sommar en turnébuss där bandmedlemmarna i praktiken har allt de kan tänkas behöva.

– Här är sju bäddar om vi höjer upp taket, kyl, frys, golvvärme, diskmaskin, dusch, soffa, ugn, tv och hiss för att slippa lyfta utrustningen, säger Donne när han visar runt i bussen som är tolv meter lång, fyra meter hög och där delar av ena sidan kan skjuats ut.

– Eftersom det är ett lastbilschassi från början så är här mycket bättre lastmöjligheter än vad det är i en vanlig liten turnébuss.

Vi har försökt tänka på allt eftersom vi lastar och bygger själva, det gäller att spara på kroppen så mycket som det går.

Sammanlagt tillbringar Donnez drygt halva året på vägarna, och det var därför de tog beslutet att göra en rejäl investering i en hypermodern turnébuss.

– Om man räknar på hur mycket vi la i reparationer på den förra bussen, hotellnätter och bränsleförbrukning så har vi gjort en bra affär, det är jag helt övertygad om, säger Donne som själv inte får köra bussen.

– Jag har inte tagit körkort för den ännu, men det har inte blivit av. De andra är på mig så jag får väl se till att fixa det.

Under de många milen på vägarna försöker han istället skriva nya låtar. Några av dem finns med på deras nya platta ”Akta dig för svärmor” som är inspelad i studion som Donne har i garaget hemma vid sin villa i Perstorp, och som släpptes för en vecka sedan. På plattan medverkar även Åsa Jinder på en låt (Det enda jag begär).

– Vi träffades på Grammisgalan i fjol och pratade då om att hon skulle vara med på vår nästa platta. Eftersom vi har mycket dragspel i vår musik har jag tänkt att få med lite folkmusik, och nu passade det.

Att blanda in lite nya influenser har Donne ingenting emot, men det får inte bli på bekostnad av deras egen stil.

– Publiken måste känna igen musiken, att det är Donnez. Gör man avsteg från det är man illa ute tror jag för igenkänningsfaktorn är viktigare än många tror.

Och att deras musik är omtyckt bevisas av att de blivit nominerad till dansbandens egna Guldklav varje år sedan 2011 och så även i år, men det är en annan nominering som Donne sätter främst. Den till en Grammis i fjol.

– Då är det inte bara vår egen bransch som sitter med i juryn utan det är mycket bredare, och att bli uppmärksammad där betyder mycket.

Att nå ut till den breda publiken är viktigt och därför ser Donne Melodifestivalen som ett framtida mål, och faktum är att de kunde varit med redan i år om det inte varit för en viss Owe Thörnqvist.

– Vi var med ända in i det sista, men när han tackade ja så åkte vår låt ut. Men jag tycker att det är en så stark låt så vi kommer nog att skicka in den igen, säger Donne.

Sommarturnén har smugit igång så smått och Donnez har bland annat varit i Norge tillsammans med Lasse Stefanz. Den kommande veckan är det dock lite semester innan det drar igång på allvar.

Precis som tidigare år blir det en sväng till Norrland och Mälardalen (där Donnez har sina allra flesta spelningar), men även en fyradagarsturné till Finland.

– Tyvärr krockar det med Ekebo i år. Annars är det en höjdpunkt att spela där, det är lite av hemma-plan för oss.

Donne har märkt av att det de senaste åren blivit lite mindre publik när de är ute och spelar.

– Visst är det lite mindre med publik, men de som kommer är verkligen hängivna till dansen. En tisdag på Sundspärlan i Helsingborg kan det komma 500 personer, men en lördag kanske det bara kommer 350. De som vill dansa kommer vilken dag det än är.

Skiljer sig publiken åt i olika delar av Sverige?

– Ja det gör det. I Norrland är det lite mer avslappnat än i södra Sverige. Sen i Norge är det mer som det var i folkparkerna här förr, att de går ut och festar och har roligt. Det kan jag sakna lite här i Sverige, säger Donne.

Men trots allt ser Donne ljust på framtiden.

– Vi är bokade ett år framåt. Det är inte alla som vet vad de ska göra så långt i förväg, säger Donne.