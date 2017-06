Roskilde väntar för hyllat Malmöband

Malmöbandet Hater har bara funnits i ett och ett halvt år men har redan blivit internationellt uppmärksammade på stora musikbloggar. I helgen spelar de på Roskildefestivalen.

– Det är hur stort som helst, säger sångaren Caroline Landahl.

Det Malmöbaserade indiepopbandet Hater har jämförts med band som Alvvays och Best Coast, och har fått fina recensioner för sitt debutalbum You Tried som kom ut i mars.

Bandet består av Caroline Landahl, Adam Agace, Lukas Thomasson och Måns Leonartsson och de hade spelat med varandra i olika konstellationer innan de bestämde sig för att starta popband ihop för ett och ett halvt år sedan.

Sedan dess har de fått kontrakt med Stockholmsbaserade skivbolaget PNKSLM Recordings, hunnit släppa en ep och ett fullängdsalbum, blivit omskrivna på flera internationella musikbloggar och haft spelningar runt om i Sverige såväl som i Storbritannien och Norge.

– Det kändes som att vi hade sånt himla flyt där i början när vi skickade iväg våra demos till ep:n till PNKSLM och de nappade. Efter det har det flutit på ganska bra, de har hjälpt oss väldigt mycket. Sen tror jag också att det var för att vi hade ganska många låtar färdiga så vi kunde spela in skiva tätt inpå. Det har gått jättebra för oss. Och nu Roskilde. Att spela på Roskilde är hur stort som helst, det är en dröm, säger sångaren Caroline Landahl.



På festivalen gör bandet en spelning på söndagen på Roskilde Rising-scenen och en lite annorlunda spelning på måndagen.

– Då är vi med i något som heter Musikparlamentet, där vi gör en cover på ett annat bands låt som man blivit ihopparad med och de gör på en av våra låtar och sedan blir det lite diskussion kring det, jag tror temat är nordisk musik, berättar Caroline Landahl.

Det är det norska bandet Pom Poko som Hater ska tolka och vice versa.

– De är så skickliga, har sjuka takter och beat. Jag tror de kommer göra en hel nytolkning av vår låt. Det ska bli kul att se vad de gör. Det är inte ofta man får höra någon annan som gör en cover på sin egen låt, och dessutom få höra det live.

Den senaste tiden har bandet repat in sin tolkning.

– Det var svårt först att veta vilken tappning man skulle göra, men vi fick skala ner låten och köra den på vårt sätt. Så det blir en poplåt för det var enda möjligheten, säger hon och skrattar.

Det har gått någon månad sedan bandet sist spelade live men de kommer att hinna värma upp innan Roskildefestivalen. På midsommar spelar de nämligen på festivalen Den bästa sommaren i Stockholm. En bra uppvärmning inför den största spelningen de hittills haft, menar Caroline Landahl.

– Jag kan inte låta bli att tänka att vi peakar nu med Roskildefestivalen, men jag hoppas inte det. Jag kan knappt fatta det, det är så stort. Jag är otroligt nervös men det ska bli skitkul.

Under våren har bandet spelat in en ny ep som släpps i september.

– Vi hade fler dagar på oss att spela in den här ep:n jämfört med den första så vi hade tid till att göra pålägg på låtarna. Vi tänker spela några låtar från ep:n på Roskilde, säger Caroline Landahl.