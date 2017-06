Midsommarfirande i högsta hastighet

Racing 100 mil på sex timmar - Jimmy Eriksson från Tomelilla kan se fram emot ett midsommarfirande i riktigt högt tempo när Paul Ricard 1000-kilometers, en av årets höjdpunkter i Blancpain GT Series, avgörs under midsommarhelgen.

Med halva debutsäsongen i GT-racing avverkad har Eriksson nu på allvar etablerat sig som ett av toppnamnen i mästerskapet. Helgens tävlingar, som avgörs i södra Frankrike med hela 61 bilar till start, ingår i långloppsserien Endurance Cup, där den skånske 26-åringen tillsammans med teamkamraterna Maximilian Buhk från Tyskland och Franck Perera, Frankrike, just nu ligger tvåa totalt efter två pallplatser i de första två racen på italienska Monza respektive brittiska Silverstone.

Medan båda de tidigare Endurance Cup-loppen avgjorts över en tävlingstid på tre timmar kommer helgens race på Circuit Paul Ricard att pågå dubbelt så länge, när hela 1000 km alltså ska tillryggaläggas under sex timmars körtid. Det innebär att Eriksson, Buhk och Perera kommer att ta plats bakom ratten i HTP Motorsports #84 Mercedes-AMG GT3 under vardera två timmar istället för en när loppet väl drar igång på lördag kväll.



– Vi går in i den här helgen med en riktigt bra känsla, och jag måste säga att Paul Ricard kanske är vår bästa chans hittills i år så här på förhand, säger Jimmy Eriksson i ett pressmeddelande.

– Vi tar absolut ingenting för givet och i ett så här långt race kan allting hända, men vi vet att vi har en uppställning med tre jämnsnabba förare och att vi allihop är konkurrenskraftiga. Vi har nog varit den starkaste bilen i fältet mot slutet av båda de tidigare racen, så den dubbla distansen bör kunna gynna oss.

Eriksson, som varit på pallen vid tre av de fem deltävlingar som körts i Blancpain GT Series (inklusive Sprint Cup) så här långt i år, fick också en positiv bild av Paul Ricard-banan i sig efter ett lyckat test på anläggningen inför säsongen.

– Alla team testade på Paul Ricard i mitten av mars, och vi kände att vi fick väldigt positiva besked då, avslutar Eriksson. Vår bil är som bäst i långa och snabba, svepande kurvor, vilket det finns en hel del av på Paul Ricard. Vi kan få vissa problem på den långa rakan, men över ett så pass långt race som 1000 km tror jag att det blir viktigare att hantera däcken på rätt sätt och att vi kan kompensera för lite sämre toppfart. Det känns faktiskt som att vi har bättre förutsättningar den här helgen än vad vi haft någonsin tidigare, men det kommer inte att bli lätt för det.

Circuit Paul Ricard, som nyligen presenterades som värd för återvändande Frankrikes Grand Prix för Formel 1 nästa säsong, mäter 5.842 km och är belägen i ett slående bergslandskap några mil öster om Marseille.

Eriksson, Buhk och Perera är för närvarande 17 poäng bakom ledande Lamborghini-trion Mirko Bortolotti (ITA), Andrea Caldarelli (ITA) och Christian Engelhart (GER) i Endurance Cup-sammandraget. Ferrari-förarna Alessandro Pier Guidi (ITA), Michele Rugolo (ITA) och Pasin Lathouras (THA) är trea totalt, sex poäng bakom Eriksson/Buhk/Perera.

Den längre tävlingsdistansen innebär att fler poäng än vanligt står på spel den här helgen, med 33 istället för 25 till det segrande ekipaget, 24 till tvåan och 19, 15, 12, 9, 6, 4, 2 respektive 1 till resten av bilarna i topp tio.

Träningarna inför Paul Ricard 1000-kilometers inleds på fredag. Själva loppet drar igång kl. 18.00 på lördag, med målgång vid midnatt.