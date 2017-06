Stopp för skolans framtidsplan

ESLÖV En omfattande framtidsplan för kommunens lokaler sköts i sank av oppositionen i kommunfullmäktige. Den femåriga planen omfattar bland annat stora satsningar på förskolor och skolor. Efter oppositionens kritik mot delar av framtidsplanen skickas den nu tillbaka.

Det dröjde inte många minuter innan oppositionen i fullmäktige var uppe i talarstolen för att skjuta in sig på det man anser vara brister i lokalförsörjningsplanen, som omfattar en femårsplan.

Centerns Annette Linander sköt in sig på delar av lokalförsörjningsplanen som gäller förskola och skola.

– Där är några inriktningar i det här programmet som vi absolut inte kan ställa oss bakom, sa Annette Linander när ärendet var upp för beslut under måndagens kommunfullmäktigesammanträde.

Hon menade att några av slutsatserna i planen tagit en annan väg än vad som sagts på nämnderna under ärendets gång. Annette Linander motsatte sig bland annat förslagen i planen om nya förskolor i Eslövs tätort med plats för uppemot 140 barn.

– Det kan jag inte ställa upp på. Det är alldeles för stort, sa hon och återkom till oppositionens kritiska epitet ”barnfabriker”.

Hon kritiserade också delar av planen som hon uppfattar kan innebära att framtiden riskeras för ett par enheter.

– Dessutom läser jag även in två stycken ganska otäcka hot i det här programmet. Eller förtäckta hot, sa hon och nämnde en formulering om huruvida Billinge förskola ska finnas kvar.

– Vad är det för om? För mig finns inget om. Det är fullständigt självklart att Billinge förskola ska finnas kvar, sa hon och menade att sådana förtäckta hot slutar med att föräldrar blir oroliga och börjar flytta sina barn.

Annette Linander lyfte även in det hon uppfattade som ett framtida hot mot lokaler som gäller skolan i Östra Strö. Hon avslutade med att hon yrkade på att lokalförsörjningsplanen skulle återremitteras för att förtydliga vad som gäller på de tre punkter hon kritiserat.

Barn- och familjenämndens ordförande, David Westlund (S), replikerade med beskedet att Billinge förskola inte är hotad.

– Det är fullständigt självklart att Billinge förskola ska finnas kvar.

Angående skolan i Östra Strö gav han däremot inte samma raka svar.

– Lokalerna i Östra Strö är problematiska. Det är en liten skola med förvånansvärt många trappor, vilket innebär att det är svårt att göra så mycket med den skolan utifrån dagens byggregler.

Han ville också tona ner farhågorna om stora förskolor och framhöll att det redan finns förskolor i Eslövs tätort med över 100 barn.

– Jag tycker att verksamheten där bedrivs alldeles utmärkt. Jag är inte orolig för den storleken på förskolor, sa David Westlund.

Även Sverigedemokraterna ville skicka tillbaka planen för att få ett förtydligande kring det som kunde uppfattas som ett hot mot vissa verksamheter. Fredrik Ottesen (SD) vände sig också mot planerna på förskolorna med över 100 platser.

– Det låter horribelt i mina öron. Det är vad man gör som nödlösningar, menade han.

Oppositionspolitiker från både Miljöpartiet, Liberalerna och NKE avlöste varandra för att ställa sig bakom kritiken och flera av dem yrkade på att ärendet skulle skickas tillbaka.

Det slutade med en omröstning där oppositionen vann röstmässigt med knapp marginal. Totalt röstade 25 ledamöter på att skicka tillbaka ärendet för att omarbetas på de tre punkterna som Centern tagit upp. Totalt 24 ledamöter röstade på att ärendet skulle avgöras under mötet.

Men sammantaget fick oppositionen en rejäl seger i sammanhanget eftersom det bara krävs en tredjedel av rösterna för en så kallad minoritetsåterremiss.

Barn- och familjenämndens ordförande, David Westlund (S), uttrycker viss besvikelse efter beslutet att planen ska skickas tillbaka för en ny vända, men menar att arbetet inte behöver stå stilla för det.

– Jag tror vi kan fortsätta med de mest akuta åtgärderna ändå, säger han och lyfter fram arbetet med projekteringen av nya skolor som på sikt ska ersätta Fridasroskolan och Sallerupskolan.