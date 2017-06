Sov under inbrottet

KÄVLINGE

Kvinnan hade lämnat balkongdörren på vädring under natten och då passade en tjuv på att ta sig in och genomsöka lägenheten medan kvinnan sov.

Gärningsmannen fick med sig kvinnans bankkort och mobiltelefon. Dessvärre hittades även koden till bankkortet och tjuven hann också ta ut 15 000 kronor från kvinnans konto.

Inbrottet genomfördes på Kansligatan i Kävlinge natten mellan måndag och tisdag.

– Tänk på att inte lämna vädringsfönster och dörrar olåsta eller öppna när ni går hemifrån nu under sommaren. Ofta passar tjuven på då, varnar Michael Rydberg på polisen i Lomma.