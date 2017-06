Medborgarservicen minskar på landet

LUND Under de närmaste åren koncentreras medborgarservicen i Lund till kontoret i Kristallen. Samtidigt stängs kontoren i Södra Sandby och Genarp ner och kontoren i Dalby och Veberöd får kortare öppettider.

Allt enligt en ny aktivitetsplan från informationsavdelningen som togs upp på senaste kommunstyrelsemötet, där politikerna var positiva. I framtiden ska Lunds kommun jobba mer flexibelt med medborgarservice och information.

Planen går ut på att kommunens medborgarservice ska koncentrerar till medborgarkontoret Kristallen inne i Lund och samhällsservicen på de mindre orterna ska skötas med närvaro vid möten, föreläsningar och nätverksträffar och bara lokal närvaro av informatörerna vid behov.

Skånskan berättade i förra veckan om att medborgarkontoret i Genarp är hotat, därför att kommunen vill sälja fastigheten.

Enligt aktivitetsplanen ska också Genarps fasta medborgarkontor stängas ner i början av 2018. Men redan innan, nu i september, stängs medborgarkontoret i Södra Sandby.

– Under 2016 och 2017 har vi på medborgarkontoren i Genarp och Södra Sandby haft färre besökare och därför utvecklat nya former för flexibel närvaro utifrån medborgarnas behov, skriver Ann Ekvall, chef för enheten för medborgarkontakt i ett yttrande.



Tanken är att det på sikt, inom tre till fem år inte ska finnas några fasta lokala kontor på orterna på landsbygden, utan medborgare och föreningar på småorterna ska kunna boka samhällsservicen.

Enligt planen ska både medborgarkontoret i Dalby och Veberöd skäras ner till tre dagars öppettider under 2018 och 2019 stängs kontoret i Dalby ner helt.

– Frågan är vad som händer med alla lokala kontakterna med föreningar, skolor och näringslivet som vi har byggt upp under åren. Dessutom har vi stöttat medborgarna på orten med allt från hur man ansöker om bostadsbidrag till att skicka in medborgarförslag om man inte har en dator, påpekar June Ljungqvist, samhällsinformatör på medborgarkontoret i Veberöd.

Hur det ska bli med medborgarkontoret på orten är mera osäkert. Nuvarande informatör June Ljungqvist går nämligen i pension nästa år och enligt Ann Ekvall kan det mera flexibla arbetssättet införas även där, även om kontoret kan vara öppet någon dag i veckan.

– Innan kommunen genomför de här förändringarna borde de fråga folk ute i byarna om vad de tycker. Varför är det viktigt att ha lokal kännedom? Och titta gärna på varför som besöken minskar på medborgarkontoren. Kan det bero på sämre öppettider på vissa kontor, frågar June Ljungqvist.

I Veberöd finns biblioteket, där samhällsservicen kan spridas. Fastigheterna i både Genarp och Södra Sandby hotas av försäljning medan det är mera oklart vad som ska hända i Dalby.

Enligt vad Skånskan erfar kan det bli aktuellt med möten i respektive stadsdelsbiblioteket och i Genarp pratas det om skolan som samlingspunkt.

– Det finns många kontaktvägar för medborgarna att få service och information, som telefon, mejl och sociala medier. trenden i många kommuner är också att antalet fysiska besök på medborgarkontoren minskar, skriver Ann Ekvall.