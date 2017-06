Malmö i ny rapport om extra utsatta områden

Malmö ”Om inte samhället lyckas vända trenden finns det inget som tyder på att den våldsutveckling som ägt rum kommer att avta”, står det i rapporten om särskilt utsatta områden i Sverige som nu fått nya kritiska stadsdelar på listan – en av dessa i Malmö.

– Det här kom inte som en överraskning för oss, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Under hösten 2015 publicerade polisen en rapport om lägesbilden och utvecklingen kring utsatta områden i Sverige.

Under onsdagen presenterades en fördjupad rapport som totalt omfattade 61 platser i landet. Av dessa bedöms 23 stadsdelar vara särskilt utsatta – nio fler än under 2015.

Det handlar främst om områden där kriminella nätverk skapar egna samhällsordningar och där våldet ökar.

Bland annat har Malmö fått ett nytt område på listan över särskilt utsatta platser – området Nydala, Hermodsdal och Lindängen.

– Det här kommer inte som en överraskning för oss, polisen har länge haft området under luppen och vi riktar redan extra polisresurser dit, säger Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Redan i tidigare rapporter bedöms Rosengård och Seved som två platser av klassen ”särskilt utsatta områden”. Här har polisen under en tid arbetat trygghetsstärkande genom en ökad närvaro. Men även genom att beslagta narkotika och vapen.

Enligt polisen har de insatser som gjort haft en positiv effekt – bland annat ska gängkriminaliteten försvagats i dessa områden.

”Om inte samhället lyckas vända trenden finns det inget som tyder på att den våldsutveckling som ägt rum kommer att avta”, står det i rapporten som är författad av polisens nationella operativa avdelning. Där skriver de även att det inte handlar om att läget försämrats i landet, utan snarare att polisen fått en fördjupad kunskap om problematiken, och kan göra bedömningen att fler platser uppfyller kriterierna för så kallade särskilt utsatta områden. Malmöpolisen har sedan ett tag tillbaka riktat speciella insatser mot Rosengård och Seved – något de planerar att fortsätta med även i den nya området kring Nydala, Hermodsdal och Lindängen.

– Vi har också ett medborgarlöfte här där vi tillsammans med kommunen, näringslivet och civilsamhället lovar 69 åtgärden för ett tryggare stadsdelsområde. Men vi behöver göra mer, säger Stefan Sintéus.

Polisen tittar även på metoder som visat sig framgångsrika i andra delar av världen.

En av de metoder som Malmöpolisen har för avsikt att testa är den så kallade ”Ceasefire”, en amerikanska evidensbaserad metod som går ut på att bryta kriminella individers och konstellationers gärningar med fokus på dödligt våld genom att försöka förmedla vapenvila mellan parterna.

– Vi tror mycket på den här metoden. Vi har ett långt arbete framför oss och det måste ske i samverkan mellan polisen och övriga samhället, säger Stefan Sintéus.