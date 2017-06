Köpenhamn har fått sin Chelsea-show

Den nya rosen Cph Garden in Bloom är skapad av förädlaren Rosa Eskelund från Roses Forever.

Kronprinsessan Mary invigde utställningen genom att döpa en ny ros till Cph Garden in Bloom. Äkta champagne hälldes över blomman, så som sig bör.

I många år har Haveselskabet drömt om en egen trädgårdsutställning. Under ordföranden Bente Siiger Lustü blev den till verklighet.

Köpenhamn Lek med formklippt och vildvuxet vid vattnet. Låt det blomma på bikupan. Eller vattna din trädgård via mobilen. Den som vill ha inspiration har mycket att hämta på den allra första Cph Garden.

Cph Garden 2017 Trädgårdsutställningen Cph Garden 2017 är danska Haveselskabets första internationella trädgårdsutställning där världsberömda Chelsea Flower Show har stått modell.

Förutom åtta designerträdgårdar visas tolv miniutställningar. 150 utställare är närvarande. Det hålls föredrag och workshops.

Cph Garden hålls 21-25 juni på Festpladsen i Valbyparken (sydvästra Köpenhamn). Biljetter kostar 250 danska kronor på nätet, 300 vid entrén.

Haveselskabet är världens näst äldsta trädgårdssällskap och har omkring 30 000 medlemmar. De har en permanent trädgård på Frederiksberg (vid Storm P-museet vid Pile Alle).

Det finns en devis som säger att trädgården är den man aldrig blir riktigt färdig med.

Ständigt söker trädgårdsentusiasterna inspiration. Nu behöver man inte längre åka till Chelsea för att gå på stor trädgårdsutställning. Världens äldsta trädgårdssällskap (det brittiska) har fått konkurrens av världens näst äldsta trädgårdssällskap (det danska).

Efter flera års drömmande och planerande öppnade på onsdagen den första Cph Garden i Valbyparken i Köpenhamn. Arrangören Haveselskabet räknar med omkring 20 000 besökare under fem dagar.

Åtta trädgårdsdesigners har fått skapa egna trädgårdar på omkring 60 kvadrat. Det bjuds på blomsterhav, nordisk poolmiljö, urbana oaser och mycket annat.

Dessutom finns många miniutställningar och utställare att besöka. Dorthe Kvist har skapat en urban trädgård med många små rum. På taket ovanför den skuggade soffan står bikupor intill salladsodlingen. Här samlas också regnvatten in och det dolda bevattningssystemet för hela trädgården kan skötas via mobilen.



Trädgården är i fokus på utställningen, men det finns även små oaser för balkongodlaren att inspireras av, som produkterna från Balkony Living som visas av Altanbutikken på Frederiksberg.

Om det blir fler utställningar? Det hoppas Bente Siiger Lustü. Men slutligen är det vädrets makter och besökarna som avgör.

Utställningen avslutas på söndag.