Bina som stack har återvänt hem

Här flyttar den återfunna svärmen återigen in i sin kupa hemma i Värpinge. I bakgrunden syns den korg som använts för att fånga in rymlingarna.foto: sabina mcdowell

Värpinge Under måndagen drog plötsligt halva samhället från biodlare Håkan Rasmussons bikupa. Under gårdagsmorgonen fick han ett samtal från en närliggande förskola som hittat en svärm. Nu startar han Facebookgruppen ”Missing bees” för andra som söker eller funnit bin på vift.

Intill Värpinge Grön LivsCultur AB ligger Värpinge golfbanan, och det var under måndagen som ett par spelare haffade gårdsägare Håkan Rasmusson efter att en svärm bin passerat nere vid tredje hålet.

Håkan Rasmusson som bland annat ägnar sig åt biodling anade oråd, och snart låg en efterlysning ute på Facebook där han uppmanade folk i närområdet att höra av sig om det skulle stöta på en bisvärm.

– Du kan inte missa en passerande bisvärm. Det ser ut som en stor tjock karl som sakta glider förbi.

Det är inget att vara rädd för, de är inte aggressiva, och ser du en kan du vara säker på att det är honungsbin som är på rymmen, berättar han.

Många hörde av sig, men det var först under tisdagsmorgonen som det avgörande samtalet kom.

Då kontaktades Håkan Rasmusson av en förskola som hade en svärm bin i ett av sina träd på skolgården. Tillsamman med en av gårdsarbetarna åkte han dit för att plocka hem de små flygfäna.

– Det var skönt att vi kunde lokalisera dem. Ofta flyttar bina in där man inte vill ha dem, som under ett tak eller i en husvrå. Då ringer folk Anticimex och det vill vi inte, vi behöver nämligen vart enda bi vi har.

Att bina ger sig av är ett naturligt sätt för dem att flytta och splittra på samhället, och det är drottningen som bestämmer när det är dags om det till exempel blivit för trångt i kupan. Sannolikheten att de ger sig av igen är liten menar Håkan Rasmusson.

Och han är ganska säker på att bisvärmen på förskolan är den han letade efter.

– Det stämde med vind, avstånd, tid och svärmstorlek.

Med hjälp av en halmkruka som de små bina skakades ner i, samt några vattenstänk för att lugna dem, kunde flocken tryggt tas ner från trädet där de satt och återvända hem.

Binas lilla utflykt ledde även till att Håkan Rasmusson bestämde sig för att starta upp Facebookgruppen ”Missing bees Skåne” som på tisdagsmorgonen fanns uppe på nätet.

I gruppen kan biodlare och privatpersoner efterlysa förlorade svärmar, men även meddela om de hittat en.

– Jag ser ofta folk som eftersöker svärmar på nätet, och blev lite chokad över att något liknande inte redan fanns, avslutar han.