Lund allt populärare som en kongresstad

LUND Lund tillsammans med Malmö ligger på fjärde plats i Sverige i statistiken över de mest internationellt populära kongresstäderna.

Detta enligt ICCA:s ranking för år 2016. ICCA står för International Congress & Convention Association.

– Förutom det ekonomiska värdet som kongresser bidrar till ger de även en möjlighet att stärka Lunds varumärke. Kongresser överför kunskap och är samhällsekonomiskt värdefulla för att attrahera talanger till Lund, säger näringslivs- och turismchef Per Persson i Lund.

Under fjolåret arrangerades det 14 internationella ICC-kongresser i Lund, vilket är 2 fler än under 2015.

För att räknas som en ICCA-kongress ska den vara återkommande, ha minst 50 deltagare, minst en övernattning samt rotera till olika platser runt om i världen.

Utöver detta sker en mängd möten och konferenser inom akademin och det privata näringslivet, som inte är inrapporterade och därmed inte medräknade i statistiken.

2016 har det totalt arrangerats 89 kongresser med minst 50 personer och en övernattning, vilket är en ökning med 17 procent fler kongresser än under 2015. En nationell kongressdeltagare omsätter i snitt 3 500 kronor per kongressdygn.



Sommaren är en stark kongressperiod för Lund och under perioden maj till augusti arrangeras 16 kongresser och konferenser, med minst 100 personer och en övernattning.

Tillsammans omsätter dessa 30, 7 miljoner kronor och bidrar till att 3 750 delegater kommer till Lund.

– På Lund Convention Bureau skapar vi tillväxt i Lund med hjälp av möten. Det handlar mycket om nätverkande och gott värdskap. En framgångsfaktor är att kommunen, universitetet och näringslivet i Lund samverkar och arbetar mot gemensamma mål, säger Sofia Björk på Lund Convention Bureau.

Malmö hamnar också på 14 ICC-kongresser under 2016. Bäst i Sverige är Stockholm med 101 kongresser, tvåa Uppsala med 46 kongresser och Göteborg med 40 kongresser.

Totalt har Sverige ökat från 225 kongresser 2015 till 260 kongresser 2016. Vi har därmed gått från plats 17 till plats 14 på världsrankningen.

De populärast branscher för svenska kongresser är idrott, kultur, politik och religion medan kongressen på temat medicin är näst populärast.

Stockholm har 18:e plats på den internationella rankninglistan medan Lund och Malmö hamnar på plats 186.

Som Skånskan nyligen skrev om har ökningen av kongresser, konferenser och mässor ökat i Malmöregionen under det senaste året, vilket har lett till fler hotellnätter.

Kongresserna i Köpenhamn spiller också av på besökarna i Lund, Malmö och hela Öresundsregionen. Köpenhamn ligger också på 14:e plats på listan.