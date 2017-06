MAT Det går att grilla mer än bara kött. Paj och efterrätter till exempel, eller varför inte pizza? Under hösten kommer Sandra Mastio inte bara släppa en pizzakokbok utan även öppna en pizzeria vid Dragörkajen i Malmö. Fram till dess kan man smaka på hennes kreationer i hennes egen trädgård, i alla fall om man är lite snabb på avtryckarfingret.

Sandra Mastios grilltips 1. Var noga med råvaran, resultatet blir inte bättre än det du lägger på. Om du grillar kött, låt det tempereras ordentligt.

2. Vänta in grillen, en kolbädd är klar när den är askgrå. Sätt på grillen först av allt, gå sedan in och fixa maten.

3. Grilla grönsaker i en panna rakt på glöden. En panna i kolstål eller gjutjärn klarar värmen, lägg ner en klick smör, rejält med olivolja och ha ner sparris, rädisor, kål, bitar av paprika och alla de där grönsakerna som har en tendens att falla genom gallret annars. Du får grillsmaken men slipper spillet.

4. Grilla din dessert! Vattenmelon, jordgubbar, ananas. Alla mår de bra av en liten skjuts av värme så att sötman förstärks och en aldrig så liten nypa salt.5. Har du en klotgrill med lock – grilla pizza! På med en pizzasten på gallret från det att du sätter på grillen och baka din pizza under lock på 400-450 grader. Skillnaden mot ugnen är enorm.

När det är sommar grillas det. Så är det bara. De flesta av oss lägger en fläskkarré, korv och/eller kyckling på gallret, kanske tillsammans med ett grönsaksspett, men liksom med det mesta finns det en värld bortom den uppenbara. Sandra Mastio, kock, kokboksförfattare och vinnare av 2015 års upplaga av Sveriges mästerkock förespråkar en del ibland ganska oväntade varianter.

– Om du har en klotgrill, varför inte grilla din paj? Eller pizza. Det enda du behöver är en pizzasten, men du behöver inte köpa en dyr variant. Åk bara till ett stenhuggeri och be dem fixa till en. Se bara till att stenen värms med grillen. Om man sätter in den kall spricker den. Lägg på vad ni har i trädgården och ät under tiden. Maten är godast direkt och då har den som grillar också tid att äta något.

Själv har hon tre grillar i trädgården, en stenugn, en klotgrill och en rostig gammal sak hennes svärfar svetsat ihop.

– Den är min favorit och en utmaning. Jag gillar inte gasol. Visst är det smidigt och snabbt, men det känns lite som fusk.

Det ska vara känsla i grillningen.

Hon grillar även desserter och när det gäller grönsaker föredrar hon att använda en panna.

– Man slipper slösa bort de som trillar genom gallret, och grilla dem i olja och smör. Den kombinationen är oslagbar.

Sandra Mastios matintresse väcktes inte på allvar förrän samma år som hon deltog i tv-programmet.

– För mig handlade det om en livsstilsförändring. Jag var missnöjd med mitt omfång men jag är också en omåttlig person så LCHF och alla dessa metoder var inget för mig. Jag ville inte göra avkall på något, så jag började fundera på vad det är med mat som gör en glad.

Det var dock nära att hon backade ur i slutändan.

– När det var dags för audition fick en vän köra mig. Det kändes plötsligt som världens sämsta idé. När alla pratade recept under inspelningen kände jag mig också ganska osäker, men skillnaden var att jag inte blev skrämd när råvarorna väl ställdes framför oss. För mig är det som att skriva musik. Jag vet vad som funkar med vad. Det är som recept på gehör.

Som ingift i en italiensk släkt är det just det enkla som tilltalar henne.

– I Italien är det råvaran som är i fokus och det ska vara mycket kärlek. Där pratar man inte så mycket om vad man inte får äta utan vad man bör äta.

Just nu är det också pizza i fokus.

– I höst ska jag ge ut en pizzakokbok och i december öppnar jag upp en pizzeria i Malmö.

Men innan den öppnar finns det faktiskt möjlighet att prova Mastios pizzor, direkt ur hennes egen stenugn.

– Vi har testat att köra en popuprestaurang hemma och det blev väldigt populärt. När vi kör beror på väder och vind och vi går ut med det på sociala medier. Det är först till kvarn och platserna brukar ta slut på 20 minuter.

