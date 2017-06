Gammal avloppsledning rasade

MALMÖHUS En söndring avloppsledning har gjort att Malmöhusvägen varit avstängd i mer än en vecka.

Hur länge avstängningen ska vara är oklart.

På kommunens hemsida står det att reparationerna beräknas vara klara senast under fredagen den 7 juli.

Om det blir så återstår att se. För jobbet är ganska komplicerat, säger Lennie Ringdell, arbetsledare på drift och rörnät på VA Syd.

– Det ligger nämligen en vattenledning hyfsat nära.

Den får inte skadas. Så arbetet har hittills skett med stor försiktighet och schacktramar som hindrar ras från väggarna i groparna.

Det var i förra veckan som en gammal avloppsledning, en huvudledning, som går under Malmöhusvägen plötsligt kollapsade. Inget avloppsvatten trängde ut men jordmassor trängde in och orsakade ett stopp i höjd med Kommendanthuset.

Besökare till Malmöhus slott har bara kunnat köra in till parkeringen vid slottet från Slottsgatan.

På tisdagen hade VA Syds reparatörer lagat rörets ena ände och hoppades kunna hitta den andra utan att behöva gräva ännu ett schakt.

Ledningen är som sagt gammal och fanns redan med i VA Syds plan för upprustning.



– Vi hade planer på att ”strumpa” den, lägga en ny ledning inne i den gamla. Nu kommer det att ske efter semestern. Vi spolar och filmar inne i röret nu för att se status på den resterande ledningen, säger Lennie Ringdell.