Engelsk VM-spelare klar för BTK Kävlinge

BORDTENNIS Han var en av Englands fyra spelare i årets VM i tyska Düsseldorf. Den kommande säsongen ska engelsmannen David McBeath representera BTK Kävlinge.

De två senaste åren har han bott och tränat i Eslöv.

Det ska han göra även fortsättningen.

Skillnaden blir den att i stället för att spela i pingisligan för Österlens BTK blir det spel i BTK Kävlinge.

– Förhoppningsvis förstärker han laget, säger Bengt Israelsson, Kävlinges ordförande.

Det var mellan Österlen och Kävlinge som kampen i år stod om att undvika sistaplatsen i pingisligan och degradering till superettan. McBeaths Österlen förlorade denna skånska lagstrid och la efter ett antal olika turer ner hela sin elitverksamhet.

Kävlinge klarade sig kvar. Kvar i pingisligan blir också David McBeath, som därmed får några mil närmare till sitt hemmabord än i Simrishamn.

Kävlinge är också överens om en förlängning med taiwanen Liao Chen-Ting, 20-åringen som i VM fäste svensken Kristian Karlsson skalp i sitt bälte.

Dock kastar Bengt Israelsson in en brasklapp:

– Kontraktet är klart, men inte påskrivet. Liao är hemma i Taiwan och inte tillbaka i Slagelse i Danmark, där han bor och tränare. Skulle det bli så något strular med Liao, så har chefstränaren ”Hasse” i Slagelse lovat att fixa en spelare som lika bra.

Definitivt klart är det däremot att Magnus Molin fortsätter. Fjärdeman i Kävlinges nya pingisligatruppen blir engelsmannen Helshan Weerasinghe, som de senaste åren, precis som David McBeath, bott och tränat i Eslöv.

– Helshan blir reserv och kommer bara att spela vissa matcher. Så egentligen är vi bara tre man i truppen. Det är pengarna som styr och till mer tillåter in ekonomin, förklarar Bengt Israelsson.

An Shu och Mattias Stenberg försvinner därmed från det lag som med ett litet nödrop räddade sig kvar i pingisligan.