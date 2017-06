En retrospektiv utställning som berör

Marina Abramovic/Ulay. På väggen Rest Energy, 1980. På golvet The Sun and The Moon. “Porträtt” av konstnärerna, 1987. Foto: Britte Montigny

konst

Med rötter i 1910-talets dadaistiska scenmanifestationer och i förlängningen av popkonstens gränsöverskridande gestaltningar bröt performancekonsten på allvar igenom på 1960-talet. En av de tidigaste företrädarna var Marina Abramović som nu i ett halvt sekel framstått som den främsta och mest självutlämnande av konstformens alla företrädare. Född 1946 i Beograd i dåvarande Jugoslavien fann hon i den kroppsliga manifestationen det perfekta uttrycket för att förmedla sina upplevelser av och ställningstagande till den verklighet hon levt i som barn och konfronterats med som vuxen.

Att det var en komplicerad väv av oftast grymma erfarenheter framgår av den stora retrospektiva genomgång av Marina Abramović verk som tidigare visad på Moderna Museet i Stockholm nu nått Louisiana. I nära samarbete med konstnären själv har kuratorn Tine Colstrup byggt upp en utställning av videofilmade performances där hudlöst utlämnande masochism används som verktyg för att städa bland allsköns bråte, inte minst av politisk karaktär.

Under uppväxtåren påverkades Marina Abramović starkt av å ena sidan föräldrarna som varit partisaner under Andra världskriget och därefter innehade högt uppsatta tjänster i Titos kommunistiska förvaltning, å den andra av sin djupt religiösa mormor som hon bodde hos under de första åren av sitt liv. Politiska konfrontationer ställdes mot andakt och tystnad, av Abramović synliggjort i ett par expressiva skildringar av lastbilskollisioner som hon skapade som konstnärligt brådmogen tonåring redan 1963. Den vibrerande dynamiken är på plats, men tystnaden breder ut sig.

10 år senare, 1973, utför Marina Abramović sina första performances. Temat är Rythm. Inför publik utsätter hon sig för långvariga smärtor och fysiska experiment som i flera fall leder till livshotande tillstånd av förgiftningar och medvetslöshet. Självplågeriet och de fysiska utmaningarna ligger i tiden. Under en festival i Edinburgh 1973 (då hon under en timme framförde Rythm 10 och högg sig mellan fingrarna med vassa knivar) lärde hon känna den tyske fluxuskonstnären Joseph Beuys som iscensatte farliga situationer för att bearbeta sina egna trauman från Andra världskriget. Samma år medverkar hon i en performance med Wieneraktionisten Hermann Nitsch som upphöjt ett avancerat självskadebeteende till ”konst”. I biografin över Abramović görs gällande att hon inte brydde sig om det, men Rythm-serien är laddad med självskadeakter som 1975 tycks kulminera i den två timmar långa Lips of Thomas där hon piskar sig och med ett rakblad skär in kommunismens stjärna i huden på sin mage. Ett milt talat kusligt uppror mot såväl politiska diktaturer som religiösa flagellantriter, som hon sedan återkommer till i en performance i New York 2005.

1975 lärde hon också känna den tyske konstnären Ulay och flyttade samman med honom i Amsterdam. Under de följande 12 år skapade de en rad performances där våld och publika provokationer blandas med tålamodsprövande utmaningar och poetiska gestaltningar av manligt och kvinnligt. De for runt i aboriginernas Australien, sökte sig till heliga platser i Indien, tillämpade yoga och meditation. 1988 avslutade de sitt förhållande genom att vandra längs hela den kinesiska muren. De började i varsin ände. Efter 90 dagar möttes de på mitten av muren, för att sedan skiljas. En gigantisk performance komprimerad till videon The Lovers med en speltid av drygt 15 minuter.

Efter hand har såväl den våldsamma energin som självskadebeteendet mattats av. Stillhet och tystnad har kommit i dess ställe och manifesterar sig i ett par av utställningens vackraste verk, i sin orörlighet förrädiskt lika fotografier: The Kitchen V: Holding the Milk från 2009 (12:42 minuter), Portrait with Golden Mask från samma år (30:05 minuter), Confession 2010 – ett 60 minuters bikt inför en åsna. Stormen har bedarrat. Såren har läkts. Tystnaden sänker sig. Inför Marina Abramović’ verk är det omöjligt att inte beröras.

Marina Abramovicć – The Cleaner

Louisiana

Till och med 22 oktober