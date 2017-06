USA agerar laglöst

I amerikansk utrikespolitik är det alltför ofta som nävrätt får gå före folkrätt. Det är som om traditionen från Vilda västern lever kvar där det gäller att skjuta först och fråga sen.

I går sköt amerikanskt stridsflyg ner ett syriskt bombplan över syriskt territorium. Det är ett flagrant brott mot folkrätten att genomföra krigshandlingar inom ett annat lands gränser. Syrien är folkrättsligt en legitim stat även om det inte är en västerländsk demokrati utan under decennier varit hårt styrd av familjen Assad.

USA motiverar sin flygattack med att det syriska flyget var på väg att angripa oppositionella styrkor som får USA:s stöd. Men att stötta de olika militära grupperingar som angriper regimen kommer bara att förlänga det syriska folkets lidande och gynna IS närvaro i området.

Från början till slut har det amerikanska agerandet i Syrien varit en katastrof.

Man bidrog till att skapa IS, har försett en rad oljestater med Saudiarabien med vapen som slussats vidare till IS och förlänger kampen mot IS genom att angripa den syriska regimen som tillsammans med sina allierade Ryssland och Iran är den enda militära kraft som kommer att kunna besegra IS.

Med Donald Trump som president fanns det hopp om att den misslyckade amerikanska politiken i arabvärlden skulle skrotas. Men satt under hård press av demokraterna i Washington har Trump tvingats bibehålla den hökaktiga utrikespolitik som signerats presidenterna Bush och Obama, en politik som bygger på militär intervention i andra länders inre angelägenheter och där spåren borde förskräcka efter fiaskona i Irak, Libyen, Afghanistan och nu på senare tid Jemen, där de shiamuslimska grupperna står inför hotet av ett folkmord.

Omvärlden borde reagera på den amerikanska aggressiviteten mot en suverän nation. Genom att angripa Syrien förlänger USA det syriska folkets plågor när dessa försöker sätta stopp för IS blodiga framfart.

Lars J Eriksson