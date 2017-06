Uddlöst Trelleborg nollat av Gefle

Jubel i Gefle IF och depp i Trelleborgs FF efter att gästernas Deniz Hümmet gjort 1–0 i tolfte minuten. Foto: Björn Lindgren/TT

FOTBOLL

Trelleborgs FF har för tillfället stora problem med målskyttet i Superettan.

0–1 hemma mot jumbon Gefle IF innebar tredje matchen i rad utan någon nätkänning.

Ett Gefle som kom till spel med åtta raka förluster och tog sin blott andra seger sedan fjorårets degradering från Allsvenskan.

– För oss, för klubben och alla supportrar, det här har de väntat på, sa nye tränaren Poya Asbaghi i TV4 Sports direktsändning.

Patrick Winqvist-tränade TFF radade upp heta chanser inför de 2 802 åskådarna på Vångavallen.

Jacob Palander, Zoran Jovanovic och Salif Camara Jönsson hade bäst försök att spräcka nollan, men den rätta skärpan saknades i avsluten.

Samtidigt storspelade August Strömberg i Geflemålet.

Drabbningens enda mål gjordes i stället av gästernas Malmö FF-fostrade anfallare Deniz Hümmet som sköt 1–0 i tolfte minuten.

Därmed har Trelleborgs FF alltjämt sex poäng upp till Helsingborgs IF på en allsvensk kvalplats.

I sista omgången före sommaruppehållet möter TFF serieledande IF Brommapojkarna på hemmaplan.

En match som spelas på måndag, 26 juni.