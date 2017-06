Firade studenten med ny F3-triumf och EM-ledning

FORMEL 3 Han tog studenten i torsdags, men missade att springa ut på trappan på Sjöbo Gästis, åka runt på lastbilsflaket med sina klasskompisar och allt övrigt firande som hör gymnasieexamen till. På sitt eget speciella sätt fick ändå Joel Eriksson, 19-åringen från Tomelilla, sjunga om studentens lyckliga dag...

– Jag hade som mål att vinna ett race och på prispallen ha studentmössan på mig. Så skönt att det lyckades, säger Joel Eriksson.

Efter tre år på Malenagymnasiet i Sjöbo var det i torsdags dags att ta studenten för Joel Eriksson och hans kompisar på transport/fordons-linjen.

Att racerstjärnan från Tomelilla skulle missa själva studentdagen stod tidigt klart eftersom han då hade Ungerns deltävling i årets Formel 3-EM att köra.

Lika klart var det däremot inte om han skulle bli godkänt eller inte, om han skulle få sin yrkesexamen eller inte.

– Jag hade ett par uppgifter att göra klara i ett ämne och skicka in före avresan till Ungern i måndags. Jag satt långt in på natten och gjorde allt klart och skickade in. På onsdagen fick jag besked om att jag blivit godkänd. Då sa jag åt morsan att ta med sig studentmössan ner till Ungern. Jag satte som mål att vinna ett race och på prispallen fira med studentmössan på. Så skönt att det lyckades.



– Mot alla odds dessutom…

Han kom till Ungern och Hungaroring utanför Budapest som delad ledare i F3-EM:et 2017.

Hem till Tomelilla åkte han som ensam EM-ledare.

Erikssons helg i Ungern inleddes mycket lovande med snabbaste tid på den fria träningen, men tog sedan en blytung vändning när svenskens stall Team Motopark helt gick bort sig i ett regndrabbat tidskval till helgens första race. Teamets fyra bilar tog plats i de två avslutande startleden i det inledande racet, där Eriksson åtminstone lyckades rädda en viktig poäng när han körde upp sig från 17:e till tionde plats.

– Jag var snabb som attan på träningen på den torra banan. Men när det sedan slog om till regn fick teamet inte rätt med däcktrycket. Sedan gick jag all in och blev tvåa i race 2 och vann race 3. Skönt att få visa att jag var snabbast.

I segerracet tog han en kontrollerad seger från pole position. Tack vare denna tog han ensam över ledningen i EM-serien, fem poäng före tysken Maximilian Günther.

Team Motopark-skåningen vann före engelsmannen Callum Ilott och noterades också för tävlingens snabbaste varv.

Segern var Joels fjärde under 2017 efter de tidigare racetriumferna i Silverstone i Storbritannien, Monza i Italien och Pau i Frankrike. Eriksson ledde racet från start till mål

– Mitt stora mål den här helgen var att vinna ett race och få kliva upp överst på pallen åtminstone en gång för att därmed kunna fira studenten med mössan på. Visst var det tråkigt att inte få gå ut tillsammans med kompisarna i torsdags, men man måste prioritera och det finns inget bättre att göra än det jag gör just nu. Det sägs att man aldrig glömmer sin student och jag kommer i alla fall inte att glömma min.

Formel 3-EM drar nu vidare till tyska Nürnberg, där nästa deltävling avgörs på stadsbanan Norisring om två veckor.

– Målet är att vinna årets EM och det är bara att fortsätta ge järnet, avslutar Joel.