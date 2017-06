Snabba mål frälste LB07-damerna

FOTBOLL Debutanten LB07 lyfter i Damallsvenskan.

Två sena, men snabba, mål innebar en bejublad triumf mot KIF Örebro och andra segern på tre matcher.

– Jätteskönt. Stabilt på alla sätt och välförtjänt utifrån vad som skapades, summerade tränaren Sven Sjunnesson belåtet efter 2–0 (0–0) i mötet med tabelljumbon.

Och utbrast.

– En fantastisk kollektiv insats både försvars- och anfallsmässigt.

Inhopparen Evelina Parikka utnyttjade en målvaktsretur till att sätta 1–0 i 75:e minuten och två minuter senare föll även 2–0 på Limhamns IP:s konstgräs.

Lagkaptenen Mia Persson snappade upp en passning och avslutade med vänsterfoten innan hon fick se bollen gå i en båge över målvakten Carola Söberg och in via ribban.

Helt andra takter än förra omgångens 0–5 borta mot Kvarnsveden.

– Vi var det spelförande laget i första halvlek, men sedan tog Örebro över första 25 minuterna i andra och pressade tillbaka oss utan att skapa några heta chanser, konstaterade Sjunnesson.

– Sedan tycker jag att matchen dog efter 1–0.

Hos LB07 ska ett extra plus gå till målvakten Emma Lind som höll sin första nolla i landets högsta serie.



– Det är en stor talang som bara blir bättre och bättre.