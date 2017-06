Oates leker med klassiska teman

Recension/litteratur

BOK

Jack of Spades

Författare: Joyce Carol Oates

Översättare: Kerstin Gustafsson

Förlag: Albert Bonniers

Andrew J. Rush är en medelålders deckarförfattare, framgångsrik och storsäljande producent av lagom rafflande böcker med fint ihopknåpad intrig. Han bor med sin maka Irina i ett palatsliknande hem i en mindre ort i New Jersey, där han i kraft av sin litterära succé blivit lokalkändis. Med sedvanlig fingerfärdighet avslöjar Joyce Carol Oates succesivt att det ändå finns mycket under ytan hos den utåt så prydlige och prudentlige Andrew.

Inte minst lider han av en svår jalousie de métier, yrkesavund, mot den ännu mer framgångsrike branschkollegan Stephen King. Och Andrew har farliga demoner inombords, som får utlösning i en hemligt nattlig roll, pseudonymen Jack of Spades. Under det författarnamnet skriver han riktigt smaklösa kioskdeckare med mycket läbbigt våld och sex. Inte ens hustrun Irina känner till något om makens litterära dubbelliv, och för alla som känner Andrew vore det otänkbart att han skulle ligga bakom den föraktade Jack of Spades alster, som han febrilt producerar i sin ensamhet på natten.



Men när han blir stämd för plagiat av en gammal förvirrad dam börjar den obehaglige Jack ta över den välartade Andrews identitet. Jack börjar tala till honom med en envis inre stämma, som Andrew bara inte kan stå emot. Han börjar behandla sin blida hustru illa och begå de mest häpnadsväckande handlingar. Oates utvecklar sin intrig i alltmer vidlyftig riktning.

Joyce Carol Oates är inte bara författare till en oräknelig rad ofta höggradigt läsvärda romaner. Hon har också undervisat i engelskspråkig litteratur på universitetsnivå i gott och väl ett halvt sekel. Är det någon som har de anglosaxiska klassikerna på sina fem fingrar är det Joyce Carol Oates.

Den här gången verkar det också som om ett par av dem, Robert Louis Stevenson och Oscar Wilde, talat till henne med samma enträgna inre stämma, som Jack of Spades talar till Andrew. Joyce Carol Oates leker med mycket likartade teman som Stevenson i Dr Jekyll och Mr Hyde respektive Wilde i Lord Arhur Saviles brott och Dorian Grays porträtt.

Vi får uppleva Andrews mentala transformation från det bättre till det sämre som hos Dr Jekyll, han begår tvångsmässigt det brott han orättvist anklagats för likt Lord Arthur Savile och här försiggår ett intrikat samspel mellan verk och skapare som hos Dorian Gray.

Joyce Carol Oates är förvisso skicklig, men den här historien är bara alltför hårt skruvad och psykologiskt osannolik. Jag rekommenderar mycket hellre de verk hon inspirerats av.

Jack of Spades är ingen av höjdarna i Joyce Carol Oates så rika författarskap.