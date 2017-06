300 protesterar mot kommunens badbeslut

Ingela Anzelius är en av närmare 300 som skrivit under protestlistan.foto: sabina mcdowell

Sjöbo Idag öppnar Frenningebadet upp för säsongen, men de kritiska rösterna kring indragna badbussar och öppettider fortsätter ljuda. Omkring 300 personer har nu skrivit på en protestlista mot kommunens beslut.

– Det är fullständigt vansinnigt. Det här är bara början på nedläggningen, säger Ingela Anzelius.

Idag öppnar Frenningebadet och Östra Färsbadet äntligen upp för sommarsäsongen. Men sedan en tid tillbaka har det debatterats kring kommunens beslut att dra in på öppettider, korta ner simskolan med en vecka och ställa in Lövestads badbussar – och i Lövestad har nu omkring 300 personer skrivit på en protestlista som initierats av Lövestadbygdens Byalag och Lövestad IF.

Ingela Anzelius är boende i Esperöd och en av protestanterna. Tillsammans med sina tre barn besöker hon ofta badplatsen under helger och semestertider.

– Jag hörde ryktet och tänkte att det är fullständigt vansinnigt! Det här är bara början på nedläggningen, det är jag säker på. Att dra ner på öppettider och simskola kommer resultera i färre besökare vilket ger kommunen anledning att lägga ner verksamheten till sist, säger hon.

För henne och främst hennes barn, skulle det vara en tragedi om badhuset fick stänga ner. – De är viktigt att det finns aktiviteter för barnen här. Och barnen själva tycker att det är jättetråkigt. Min dotter som är 17 år hänger ofta där med kompisarna.

Det är inte bara öppettiderna som oroar och upprör. Att kommunen ställt in badbussarna är något som påverkar såväl unga som vuxna.

Ingela Anzelius berättar att hon själv inte har möjlighet att köra barnen till badplatsen då hon arbetar, badbussen har med andra ord varit praktiskt för barnen och även tryggt för föräldrarna.

På protestlistan, som bland annat finns på Facebookgruppen ”I Love Lövestad”, skriver medlemmarna bland annat att de snarare hade önskat längre öppettider så att verksamheten kan bli attraktiv i även andra syftet, så som motionssim för dem som arbetar under dagtid.

Sabina McDowell