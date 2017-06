Rådhusentré stängd efter skadegörelse

STAFFANSTORP Både rådhuset och biblioteket i Staffanstorp fick entrérutor krossade natten till fredagen.

Rådhuset har valt att stänga sin huvudentré för besökare under fredagsförmiddagen medan allt glassplitter städas bort.

– Vi kan inte ta in besökare som barnfamiljer och andra den här vägen just nu, säger Gunilla Lewerentz, förvaltningschef för Medborgarservice i Staffanstorps kommun.

Det var när den första medarbetaren kom till sin arbetsplats i rådhuset vid sjutiden på morgonen som skadegörelsen upptäcktes.

En stor sten har kastats mot glasrutan i entrédörren.

– Det måste ha skett med stor kraft för rutan i den första dörren splittrades och det blev ett stort hål. Sen fortsatte stenen ytterligare någon meter till dörr två som också fick en stor spricka, säger Gunilla Lewerentz.

Entrén är fylld med glassplitter och man inväntar sanering innan huvudentrén öppnas för besökare igen. Även dörrlåset har skadats och måste lagas.

Tills vidare har rådhusets anställda valt att lotsa in besökare via en bakdörr.

– Så snart det är uppstädat ska vi öppna igen, men det tar lite tid.



På förmiddagen fick man också kännedom om att även biblioteket i Staffanstorp drabbats. Även där var det ett fönster i en sidodörr bredvid ingången som krossats.