Höst på Dansstationen

Beauty and the beast avslutar hösten på Dansstationen. Foto: Märta-Thisner

En ny minifestival, stora namn på scenen och en föreställning som utspelar sig på en SFI-lektion. Det är något av Dansstationens program under kommande höst.

Dansstationen i Malmö inleder i höst ett 3-årigt samarbete med Malmö Pride under deras Pride Performance.

Resultatet är minifestivalen Stolt Scenkonst som äger rum den 8-10 augusti och The Future i Female – Vougue Ball den 11 augusti som ingåri Malmöfestivalen. Stolt Scenkonst inleds med Gender Fuck(er) av Graham Adey och Keren Rosenberg. Adey kommer för övrigt tillbaka till Malmö i slutet av november, då dem projektet The Millennials, som innebär en flera timmar lång utflykt till en hemlig spelplats.

Juli Apponen deltar i Stolt Scenkonst med solot Life is hard and then you die part 3 – en självbiografisk föreställning om kropp och identitet – och Everything remains som hon gör tillsammans med Jon R Skulberg. Den handlar om den svaga kroppens potential. I minifestivalen ingår också Landet inuti med Joakim Rindå, Mattias Brunn och Mårten Andersson. Det är en föreställning om svensk landsbygd och queera erfarenheter utanför storstadsnormen.

I september kommer Charlotte Engelkes med musikaldokumentären Min mamma.

Det är ett solo som är en kärleksfull hyllning till alla mammor och där Engelke avbryts av sin egen mamma som sent i livet dokumenterats på film och ger svar på tal. Den 12 och 13 september visas föreställningen.

Martin Forsberg och Dansstationens turnékompani gör sin anti-pedagogiska föreställning med arbetstiteln Sissy Bomb och med premiär den 27 september. På scen står dansarna Casper-Malte Augusta och Snorre Jeppe Hansen.

Cullbergbaletten och Jefta van Dinther gästar Malmö den 5 oktober med Protagonist, en betraktelse av mänskligheten. Fjorton dansare turas om att spela huvudrollen.

Christina Caprioli kommer med A Line Up den 8 och 9 oktober. Det är tio dansare och en sångerska som ställer sig på rad för att dansa och berätta om drömmar och rädslor. Föreställningen tar avstamp i A Chorus Line.

The 100 Hands och Dansstationens turnékompani är tillbaka med Matta Matta, en dansföreställning från 6 år den 21 oktober och Gazart kommer med en föreställning för barn, Små och stora hemligheter, för 1-5 år den 22 oktober.

För de ännu mindre blir det babydans den 5 november – Peter Mills med Den kosmiska havsträdgårdspassagen.

Su-En Butoh Company kommer tillbaka till Dansstationen den 31 oktober och 1 november med Voracious, där man skildrar kroppsliga verkligheter som hunger, glupskhet, åtrå, begär, törst och desperation.

Khamlane Halsackda kommer i november med Ursäkta oss, en föreställning som utspelar sig på en SFI-lektion.

Under året har Khamlane och dansarna mött nyalända runtom i landet och lyssnat till deras historier.

Den katalanska performanceartisten Pere Faura gör sin stand-up monolog Striptease den 29 november och den 12 och 13 december kommer duon Beauty and the Beast med sin föreställnig Dead.

Hela programmet finns på dansstationen.nu (SkD)