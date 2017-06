De ska leta konstskatter på kyrkvindarna

SÖKER. Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg ska leta konstskatter på Skånes kyrkvindar. De ska hitta målningarna som glömdes bort.

Namn: Hanna Eriksson

Ålder: 45 år

Yrke: Målerikonservator

Familj: Man, två söner, en katt

Bor: Vellinge

Aktuell: Ska leta konstskatter på stiftets kyrkvindar.

Namn: Ingrid Wedberg

Ålder: 53 år

Yrke: Målerikonservator

Familj: man. en son, en dotter, en hund

Bor: Lund

Aktuell: Ska leta konstskatter på stiftets kyrkvindar.

Denna tidnings läsare kunde för ett par veckor sedan läsa om de bådas arbete i Everlövs kyrka. De är målerikonservatorer och beskriver arbetet i just Everlöv som extra kul:

– Det var jättefina målningar. De var enormt smutsiga, men samtidigt rätt orörda – det är skoj när man bara genom rengöring kan få målningarna att träda fram.

Nu håller de alltså på med att leta efter målningarna som byggdes bort i de gamla medeltidskyrkorna. De berättar att initiativet kommer från Lunds stift.

– Innan man slog valv i kyrkorna hade de flesta ett platt innertak och det hade målningar ända upp, berättar Hanna Eriksson.

När man slog valven blev målningarna ovanför instängda och har allt eftersom århundradena gått – vi pratar om 5-600 år – mer eller mindre glömts bort.

Nu vill alltså Lunds stift inventera vilka målningar som finns på kyrkvindarna och vad som behöver göras för att bevara dem.



Att vägg- och takmålningarna på kyrkvindarna varit bortglömda är på både gott och ont; De har fått vara i fred, men samtidigt har ju ingen sett till dem.

– De finns i ganska många medeltida kyrkor, men skicket kan vara ganska förfärligt ibland, berättar Ingrid Wedberg.

Hon kommer från Lund och hade börjat med att läsa konstvetenskap på universitetet:

– När jag började läsa hade jag ingen aning om att det ens fanns konservatorer.

Det blev hon alltså varse. Hon arbetade som assistent hos konservatorerna Lars och Åsa Sandberg när hon fick Hanna Eriksson som arbetskamrat i början på 1990-talet.

– Det var Ingrid som tog hand om mig när det var något jag inte visste, säger den sistnämnda.

Hon hade i sin tur kommit till Lund från Halmstad och hittade också till yrket via konstvetenskapen.

– Vi hade en delkurs i konsthistoria som handlade om måleriets material och teknik. Alla andra i min kurs tyckte det var jättetråkigt, men jag tände på det. Jag ringde runt till konservatorer och frågade om jag fick jobba där.

I mitten på 1990-talet bestämde sig de båda för att förkovra sig utomlands – bland annat av ren otålighet. Det fanns en utbildning i Göteborg, men till den var det intagning bara vart femte år.

Ute i Europa finns fler möjligheter, och de båda valde olika spår.

Ingrid Wedberg tillbringade två år i Newcastle, medan Hanna Eriksson reste till Florens. Hennes tanke från början var att tillbringa ett år där och ha det som merit när hon sökte till Göteborg.

– Fast när jag gått ett år där ville jag ju inte tillbaka till Göteborg.

Så hon gick hela den treåriga utbildningen i Italien.

– När jag kom hem igen tyckte jag att det var lite motigt. Alla som gått här hade ju sina kontaktnät och det kändes som att man var lite motvilliga mot utländska utbildningar.

De fick jobba sig in; nu tycker de att det är bra med de olika bakgrunderna; de känner till olika tankar och idéer om hur saker och ting ska göras, olika sätt att lösa problem.

Hanna Eriksson och Ingrid Wedberg arbetar med att rädda så kallat arkitekturbundet måleri och gör det alltid tillsammans under namnet Skånes målerikonservatorer, men de gör det via var sin egen firma. Det är efter råd av förra arbetsgivaren Åsa Sandberg. förklarar Hanna Eriksson:

– Vi delar på allt och bråkar om inget.

De skojar om att de inte har något huvudkontor, bara två filialer: i Lund och i Vellinge, där Hanna Eriksson bor.

– Vi kompletterar varandra rätt bra, konstaterar hon.

Mycket av sin tid tillbringar de i kyrkor, på slott och andra anrika byggnader. På deras hemsida finns en imponerande lista på ställen de jobbat på.

– Vi har varit i många trapphallar, säger Ingrid Wedberg.

Numera gör man så mycket som möjligt av renoveringsarbetet på plats. För inte så länge sedan plockade man exempelvis ner en altaruppsats som behövde fräschas upp och gjorde vid den hemma i ateljén. Nu får den sitta kvar; nerplockningen innebär också risk och ger ett slitage.

När vi frågar vilken typ av jobb de tycker är roligast tvekar de först, men enas snart ändå om att det är kalkmålningar, sådana som de nu ska inventera på stiftets kyrkvindar. Under taket, alltså i själva kyrkorummet, är målningarna för det mesta övertäckta med puts för flera hundra år sedan. Det fanns det ju ingen anledning att göra där de ändå inte syntes. Samtidigt har målningarna där upp inte värderats speciellt högt; man har staplat diverse saker mot, fukt har kommit åt och så vidare.

Tidningen träffar de båda i S:t Petri kyrka i Malmö, där de tittar på en skada i taket i det bemålade krämarkapellet och på missfärgningar i den ganska nya putsen på pelarna.

Konservatorns besök kan ge både glädje och bekymmer – de kan väcka upp konstskatter, något som en församling kan vara stolt över. Bekymren kommer när de får veta vad det kostar att rädda nämnda konstskatt. Men, säger de båda, det brukar finnas pengar att söka till akuta insatser.

Fritiden då?

– Jag försöker jobba så mycket som möjligt i trädgården, säger Hanna Eriksson och ber sedan om ursäkt för något hon tror kan låta klyschigt:

– Det här arbetet är ju också mitt intresse. Jag känner sällan att jag är helt bortkopplad från jobbet.

– När jag är på semester brukar jag gå och titta på museer och kyrkor, erkänner Ingrid Wedberg.

Hon sysslar för övrigt med renoveringsarbete på fritiden också, på sommarhuset i Linderöd.