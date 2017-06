Opera visas inför bar himmel

tomelilla Under årets operafestival i Drakamöllan ges inte en utan två operor under samma föreställning. Mellan den 24 och 25 juni spelas ”Kappan” och ”Pajazzo”-

I Drakamöllans naturreservat blir det under midsommarhelgen första gången som två operor spelas under samma föreställning.

– I år vågar vi oss på det, säger Ingalill Thorsell, arrangör bakom Drakamöllans operafestival som funnits i elva år.

Operorna som spelas heter Il Tabarro, som på svenska har titeln Kappan och Pagliacci som här går under namnet Pajazzo. Tidigare var det ofta de övre samhällsskikten som speglades i operor, men nämnda titlar var på ett sätt nydanande.

– De ger uttryck för en ny strömning under slutet av 1800-talet och början av 1900 då operan skulle spegla vanliga människors liv, säger Ingalill Thorsell.

Skådeplatsen för Kappan är floden Seine i Paris under tidigt 1900-tal.

Operan kretsar kring pråmskepparen Michele och hans unga hustru Giorgetta som har förlorat sitt barn och deras kärlek har svalnat.

– Den är ständigt på repertoaren. En av de mest klassiska operorna, känd för den fantastiska musiken, säger Ingalill Thorsell.

Pajazzo i sin tur kretsar kring ett teatersällskap som reser runt i Italien och de kärleksintriger som uppstår.

Ingalill Thorsell berättar att förebilden för festivalen finns i Glyndebourne, England, där utomhusopera visats sedan 1930-talet och förhoppningen är att bli en svensk motsvarighet. Hon tror på 500-800 personer i publiken per föreställning.

– Det är en väldig spridning från hela Skåne och även många danskar.

Senare den 5 augusti sätts familjeoperan Draken Kjetil upp på nytt. Den hade urpremiär i Drakamöllan 2015 och har därefter turnerat runt i Sverige, Danmark och Finland och visats för tusentals barn.

– Det är en riktig opera med samma personer som sjunger under midsommar, säger Ingalill Thorsell.

Målet är även att visa upp operan för nyanlända barn som bjuds in genom kontakt med kommuners flyktingsamordnare. Och tack vare sponsorer kommer familjeoperan vara gratis.