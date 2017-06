Lasarett vårdar utan all personal

ystad Ystad Lasarett öppnarnästa vecka en vårdenhet som helt saknar sjuksköterskor – en lösning som både kritiseras och uppmuntras.

Som SkD tidigare berättat har bristen på sjuksköterskor redan tidigare under året bidragit till att Ystad lasarett slagit ihop akutvårdsavdelningen och hjärtintensiven samt dragit in 7 av 21 vårdplatser.

Nu vidtar sjukhuset ytterligare åtgärden för att klara av personalbristen och under nästa vecka öppnar den första sjuksköterskelösa enheten.

Den nya så kallade öppenvårdsenheten, ska ha sju vårdplatser där en läkare och en undersköterska arbetar.

Patienterna ska komma från akutavdelningen där en bedömning gjort att de inte behöver läggas in på en vanlig avdelning och inte heller är i behov av läkemedelsbehandling.

– Jag är inte orolig för patienterna. Det är en observationsenhet och tanken är att sortera rätt från början, säger Morten Ljungdahlverksamhetschef för akutområdet till Dagens Medicin och menar att akutvårdsenheten ligger nära till hands om problem skulle uppstå.

Vårdchef Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting, har uttryckt sig positivt till den nya vårdlösningen.

Till Dagens Medicin har han sag att man blir kvar på medeltiden om man inte vågar prova något nytt och att det är bra att hitta lösningar så att sjuksköterskors kompetens kan användas där den bäst kommer till nytta.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är däremot kritisk och drar paralleller med Macchiarini-skandalen. Hon menar att det är bättre att hålla stängt än att ha sjuksköterskelösa enheter.

Den nya enheten är öppen till vecka 35 för att sedan utvärderas.