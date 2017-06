Laddar för höstens kammarmusikfestival

Mi Tyler som skrivit librettot till The Princess' Tale Foto: Ralph Bretzer

13 konserter som genomsyras av fyra festivaltonsättare, världsstjärnor som St Martin in the fields, Doric String Quartet och så Benjamin Staern som årets Malmötonsättare. 19-23 september är det dags för andra upplagan av festivalen Malmö Chamber Music.

– Vi vill presentera kammarmusik i ordets lite bredare bemärkelse, säger festivalens producent Andreas Baur.

Malmö Chamber Music

Urval av artister som gästar festivalen: Håkan Hardenberger, Pernilla August, Paul Lewis, Academy of St Martin in the Fields, Brett Dean, Baiba Skride, Colin Currie, Doric String Quartet, Lucas & Arthur Jussen, Eric Ericsons Kammarkör, med flera.

Festivalscener: Palladium Malmö, Malmö Live Konserthus, St Petri kyrka och Klubb Krinolin på restaurang Grand Öl & Mat.

Malmö Chamber Music arrangeras av: Musik i Syd i samarbete med Kammarmusikklubben Krinolin, Malmö Live Konserthus, Salomon Smith Kammarmusikförening och Svenska kyrkan Malmö S:t Petri kyrka.

Biljetterna till årets festival släpptes på onsdagen.

Förra hösten arrangerades Malmö Chamber Musik för första gången. Festivalens producent Andreas Baur berättar att man hade hoppats på runt 3 500 besökare och nådde upp till 3 100.

– Det tar tid att bygga upp något sådant här och Malmö har ju inte haft någon kammarmusikfestival på länge, säger han. Nu känns det väldigt härligt att göra det för andra gången och tanken är ju att det ska vara ett årligen återkommande evenemang.

Hur ska man beskriva Malmö Chamber Music?

– Det är en kammarmusikfestival i ordets bredare bemärkelse. Tanken är att vi ska erbjuda en mix av både stora världsstjärnor och lokala artister och visa vad man kan göra i olika miljöer – allt från Malmö Lives stora konsertsal och S:t Petri kyrka till lilla Klubb Krinolin på Grand Öl & Mat och så Palladium som är vår huvudscen och perfekt för kammarmusik.

Årets Malmö Chamber Music börjar tisdag 19 september och pågår till och med lördag 23 september. Totalt blir det 13 konserter och festivalens konstnärlige ledare musikprofessorn, dirigenten och trumpetaren Håkan Hardenberger har valt ”Begynnelse och avslut” som festivaltema.

– Det återspeglas i programmet där vi har både sena och tidiga verk, förklarar Andreas Baur.

Festivalen lägger precis som förra året fokus på fyra tonsättarna. I år är det Ludwig van Beethoven och Igor Stravinskij samt de mer nutida – den ryska tonsättaren Sofija Gubajdulina och Brett Dean från Australien.

– Sonja Gubajdulina är 86 år och inte närvarande här på festivalen men Brett Dean kommer att vara på plats och också medverka som musiker, säger Andreas Baur. Han har skrivit ett helt nytt stycke till invigningskonserten som heter The Scene Of The Crime. där bland annat Håkan Hardenberger spelar trumpet, Paul Lewis piano och Colin Currie slagverk.

Precis som förra året har man också valt att lyfta fram en lokal tonsättare, årets Malmötonsättare. Förra året var det Staffan Storm och i år blir det Benjamin Staern, senast var aktuell med den nyskrivna operan Snödrottningen på Malmö Opera.

– Benjamin Staern har skrivit ett väldigt spännande verk till festivalen som uruppförs på avslutningskonserten, berättar Andreas Baur. Stravinskij har ett verk som heter Historien om en soldat och Benjamin har skrivit en pendang till det, The Princess Tale, där han lyfter en rollfigur, den stumma flickan, och ger hennes perspektiv. Librettot är skrivet av Malmöförfattaren Mi Tyler.

Under avslutningskonserten spelas både Stravinskijs och Staerns verk och texten till bägge kommer att läsas av skådespelaren Pernilla August.

– Hela avslutningskonserten kommer att sändas i radio, berättar Andreas Baur. Vi inleder med Benjamins pendang och innan vi avslutar med Stravinskijs verk kommer två holländska musiker, bröder som bara är 21 och 24 år men redan stora, och spelar Stravinskijs Våroffer fyrhändigt.

Om du själv får välja någon programpunkt som du tycker är extra spännande vad blir det då?

– Det är svårt att välja men en konsert som var snudd på magisk förra året var Adolf Fredriks flickkör i Petri kyrka. I år kör vi samma koncept men med Erik Ericsons kammarkör. Det blir ett annorlunda och spännande program som börjar med fyra tromboner som spelar ett litet Beethovenstycke. Sedan framför kammarkören både Stravinskijsånger och en Brett Dean-sång. Efter det kommer Colin Currie tillsammans med St Petris organist Carl Adam Landström att spela ett stycke av Sofia Gubajdulina. Och så avslutar vi med ett litet hommage till Jacques Werup genom att göra delar av Werups och Rolf Sersams Kosmisk adress och där är Pernilla August med, Håkan Hardeberger spelar trumpet och så kören.

Andreas Baur vill också gärna lyfta fram konserten med St Martin in the Fields på Malmö Live och så Klubb Krinolin på Grand öl & mat.

Klubb Krinolin fanns med redan under förra årets festival och är den minsta av de fyra scenerna och kan ta 200 gäster.

– Den var väldigt välbesökt förra året och det var en väldigt blandad musik med många unga studenter, berättar Andreas Baur. Den är viktigt att visa det här för en bredare målgrupp. Det finns så mycket fördomar kring klassisk musik och konstmusik och för oss är det viktigt att det blir en angelägenhet för hela staden. Malmö Chamber Music är ju Malmös kammarmusikfestival.