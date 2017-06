Bygger om och rustar upp

UPPÅKRA Lagom till sommarstarten på onsdagen fick Uppåkra Arkeologiska Center ta emot checken på 1,5 miljon kronor från en av Sparbanken Skånes ägare, Sparbanksstiftelsen Finn.

– Bättre tajming kan man inte önska. Nu ska vi börja rusta upp våra lokaler redan i sommar för att i framtiden kunna ta emot ännu fler besökare på ett ännu bättre sätt, sade Karin Nilsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center.

Och samtidigt som barn från Axets förskola i Staffanstorp grävde och fyndade i arkeologiskolan överlämnade bankchef Björn Ovander den symboliska checken.

Pengarna är del av bankens vinst som ägarstifelserna ser till går tillbaka till samhället.

– Vi har länge haft ögonen på Uppåkra, inte minst för att de satsar på barnen, säger Björn Ovander.

Och Uppåkra är bara i början. Endast 0,2 procent av hela området har grävts ut, de riktigt stora fynden återstår.

– 100 arkeologer skulle kunna gräva här varje dag i 100 år, så stort är området. Det är sju gånger större än Birka, lika stort som Gamla Stan i Stockholm, säger Karin Nilsson.

– De flesta känner till Birka men inte så många känner till Uppåkra. Det ska vi ändra på.

Donationen från sparbanken är välkommen.



– De här pengarna gör verkligen skillnad, de betyder enormt mycket. Nu ska vi rusta upp våra lokaler, bli ett riktigt besöksmål och bygga en ny utställning. I källaren under huset ska man kunna gå in under marken och verkligen uppleva arkologi – men det är lite hemligt ännu, säger Karin Nilsson.

– Samtidigt satsar vi på nya och större Uppåkra kafé som vi tror är en mycket viktig del och som ska relatera till platsen.

Redan i dag finns arkeologiskolan där man får prova på att gräva och göra fynd.

Samarbete med Science Village/ESS och Max IV i Lund är också redan i gång liksom ett samarbete med Uppåkraskolan.

– Platsen här behöver bli än mer rustad för att ta emot barnen men även vuxna. När vi har allt detta på plats går vi vidare.

– Det som grävs fram här kommer att skriva om Sveriges och Danmarks historia, det vet man redan, säger Karin Nilsson.

Trots att bara 0,2 procent av marken grävts ut har redan 28 000 unika metallfynd gjorts. Och då har man ännu inte berört ”slottet” på området.

Uppåkra söker pengar för större utgrävningar och samtidigt arbetar det vetenskapliga råd man skapat också med siktet inställt på framtiden.

– Rådet vägleder oss ventenskapligt. Här finns mycket att göra, säger Karin Nilsson.

– Och donationen från sparbanken är helt avgörande, det känns fantastiskt roligt att få börja sommaren så här.

Nu är säsongen i gång på Uppåkra med öppet onsdag-söndag 10-16 och guidade visningar klockan 11 och 14, familjevisningar med arkeologiskola på lördagar.