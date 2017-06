Andra artistsläppet är här

The Hives på Stortorget under Malmöfestivalen 2012. Foto: Jörgen Johansson/Arkiv

Sofistikerad pianopop, kaxig rock n roll, elektroniska storstadssånger och drömsk prärierock står på programmet i Malmöfestivalens andra artistsläpp för säsongen.

Det kommer att röjas på Stortorget i augusti. Då gör nämligen Fagerstas stoltheter The Hives kommer göra återbesök på Malmöfestivalen och ska man döma av sist det begav sig, 2012, kommer det att ösas på rejält:

”Det ständiga goda humöret och draget är lika svåra att värja sig emot som Howlin’ Pelles underbara megalomaniska scenstil” skrev Skånskans recensent (undertecknad) den gången. Och mycket lite tyder på att det kommer att bli annorlunda den här gången:

”Problemet med Hives är att man vet precis vad man får. Fördelen med Hives är att det man får är en synnerligen livsbejakande och högtidsklädd blandning av The Stooges under Raw Power-eran, Kiss och Rocket from the crypt.”

Andra som gör återbesök på Malmöfestivalen är ständigt hyllade Frida Hyvönen, Malmösonen Jonathan Johansson och Little Jinder, som efter sin medverkan i Så mycket bättre höjt sin profil ytterligare ett snäpp sedan hon förrförra sommaren stod på Posthusscenen (liksom hon gjort året dessförinnan). Nya namn för i år är grammisnominerade Daniel Norgren och Amanda ”Slowgold” Werne.

Amerikanske indiefolk-artisten M Ward får sällskap av landsmän som multiinstrumentalisten Karl Blau, råa rap-kollektivet Princess Nokia och 70-talsdoftande americana-singer/songwritern Courtney Andrews. Brittiska electrosoulduon Honne och duon Fatoumata Diawara och Hindi Zahra, från Mali respektive Marocko. utgör släppets båda andra utländska inslag. De sistnämnda kommer till Stortorget på sin L’Olympic Café Tour.