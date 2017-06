En sista kram före sommarlovet

höör I förra veckan var det studentfest. I dag är det skolavslutning för gymnasieeleverna på Karolinaskolan i Fogdaröd. En skola som funnits i 18 år.

– Våra elever behöver tillit för att våga testa sådant som de misslyckats med tidigare, säger rektorn Åse Ljungdahl.

Det är avslutningsceremonier på de flesta skolor i landet i dessa dagar. Så också på Karolinaskolan som drivs av den ekonomiska föreningen Fogdaröd omsorg, vård och utbildning.

På skolan går elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ofta handlar det om ungdomar med autism eller ADHD-diagnos.

Rektorn Åse Ljungdahl berättar om en skola med yrkesintroduktion, betygshets och studentmiddagar som också finns på många andra gymnasieskolor. Men mycket skiljer sig också för de 30 eleverna.

– Vi får anpassa oss efter det bagage som eleverna kommer hit med. Eleverna är tilltufsade, socialt utsatta och har ofta varit mobbade, säger hon.

Åse Ljungdahl pratar om att personalen på skolan jobbar hårdast med att bygga en relation till eleverna.

– Vi ska inte kräva mer än vad relationen tillåter. Personalen måste helt enkelt ha en relation för att kräva något av en elev som han eller hon inte har så lätt att göra, säger Åse Ljungdahl.

Eleverna på Karolinaskolan kommer från hela Skåne, delar av Halland, Blekinge och Småland. När en kommun känner att de inte har en bra lösning för eleven kommer Fogdaröd in i bilden.

Här bor eleverna på internat under veckorna och åker sedan hem till sina familjer under veckosluten. Karolinaskolan är ett naturbruksgymnasium med inriktning trädgård och vill som andra skolor nå resultat med eleverna.

I större utsträckning än på andra skolor behöver eleverna förberedas för vuxenlivet. Eleverna ska inte falla fritt som Åse Ljungdahl uttrycker det.

– Karolinaskolan är kanske det sista som eleverna gör i skolan. De kommer ofta hit med ett lågt meritvärde. När de slutar ser vi en markant förbättring.

– Sista året här tittar vi mycket hur det kommer se ut för eleven efter studenten. Vi gör en plan med hemkommunen. Hur ser det ut med sommarjobb? Två år efter studenten bjuder vi hit alla elever på pizza och jordgubbar för att se hur det har gått, säger Åse Ljungdahl.

– Det är en helhetslösning. En färdigutbildad elev vet förhoppningsvis hur man skapar relationer och hur man fixar en sak som att boka en tvättstuga. Det lär man sig inte på ett vanligt gymnasium, fortsätter hon.

Diagnosen adhd har allmänt diskuterats alltmer på senare år. Åse Ljungdahl ser förändringar på hur eleverna uppträder nu jämfört med för tio år sedan.

– Merparten av elevgruppen har gått från att vara hyperaktiva till att man sitter hemma och spelar dataspel. Det är där man hittar sin sociala tillhörighet.

– Här på Fogdaröd är vi därför ute väldigt mycket. Jobbar man en vecka med trädgårdsarbete orkar man inte sitta vid datorn dygnet runt när man kommer hem, säger Åse Ljungdahl.