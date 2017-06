Ekdahl tar över som tränare i IK Lågan

Malmö

Magnus Ivarsson lämnade tränarposten i IK Lågan efter en säsong.

Nu är ersättaren på plats. Det blir Mikael Ekdahl som tar över som tränare för Lågans handbollsherrar.

– Nu ska vi skapa något bra tillsammans, säger han.

Det är en tränare med gedigen handbollsbakgrund som ska leda IK Lågan. 56-årige Ekdahl har varit i H43, Team Malmö, Kävlinge och Lödde och tränat allt från ungdomslag till elitlag. Under sin 20 år långa spelarkarriär på elitnivå representerade han H43 och Ystads IF.

Nu jobbar han som utbildningsansvarig på Skånes Handbollsförbund och det var via jobbet han kom i kontakt med Lågan.

– Klubben frågade om jag ville vara med och utveckla deras ungdomsverksamhet. Sen dök frågan upp om jag var intresserad av att ta hand om herrlaget. Efter ett tag växte det fram att det kan vara lämpligt att kliva in som tränare där samtidigt som jag jobbar med ungdomsverksamheten. Det kändes utmanande. Suget kom tillbaka att leda ett lag, säger Ekdahl.

Handbollen är het i Hörby.

Lågans herrar gjorde en bra säsong och kvalade till division 1, men tog inte steget upp.

– Det finns kvalitet i laget. Inställningen och viljan är underbar. Här finns mycket hjärta och attityd och det kommer man långt med i idrotten, säger Ekdahl.

Klubbens långsiktiga mål är att inom fem år ha både herrlaget och damlaget i divison 1. Förutsättningarna att klättra i seriesystemet är goda.

– Ungdomsverksamheten är bra, den följer jag via mitt jobb, och klubben har en engagerad styrelse. Sen får vi hoppas på en ny hall. Det kan bli ett uppsving för föreningen, säger Ekdahl som har haft en första träff med herrtruppen.

– Jag träffade några av spelarna och vi ska snart träffas igen. Jag måste skaffa mig en bild av spelarmaterialet så jag vet vad jag har att jobba med. Några kanske har andra planer. På den här nivån är handbollen bara en hobby för många.

Men den nye Lågan-tränaren är laddad inför uppgiften och ser fram emot nästa säsong.

– Det är en ny utmaning i mitt liv. Men det ska bli kul, för Lågan är en förening som satsar framåt och tänker långsiktigt. Det var det som gjorde mig intresserad av jobbet. De hade en plan och ville ta nästa steg. Jag hoppas att jag med min kompetens, erfarenhet och kunskap kan hjälpa klubben ta ytterligare ett kliv. Nu ska vi skapa något bra tillsammans.