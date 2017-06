Efterlängtad cykelväg ska byggas år 2018

KÄVLINGE Nu finns det en plan på hur den nya cykelvägen längs 108:an mot Lund ska se ut. Ikväll hålls samrådsmöte för intresserade Kävlingebor.

– Vi är glada att cykelvägen nu äntligen blir av. Det är många pendlare som vill ta sig trafiksäkert med cykel till Lund, säger Anette Bengtsson, trafikingenjör på gatukontoret i Kävlinge.

Huvudsyftet med att bygga en cykelväg på den 2,7 kilometer långa sträckan är att öka trafiksäkerheten för oskyddade gång- och cykeltrafikanter.

– Få vågar cykla på den trafiktäta vägen med hastigheter på 90 och 70. En undersökning som vi gjorde i fjol visar också att bara fem procent av Kävlingeborna tar cykeln till jobbet. Nu kan det bli ändring på det, menar Anette Bengtsson.

För mer än 20 år sen färdigställdes väg 108 mellan Kävlinge och Lund. Då byggdes också en cykelväg från Lund som tog slut vid Kävlinge kommungräns.Men inte förrän år 2015 skrev Trafikverket ett avtal med kommunen om att bygga cykelvägen klart, från Kärråkravägen till Kvarngatan.

– Det har tagit tid innan Trafikverket har lyfta fram cykelvägen i sina planer. Dessutom skulle Trafikverket och Kävlinge kommun ha avsätta de resurser som behövs för att bygga cykelvägen. 50 miljoner per sida kommer det att kosta, alltså 100 miljoner totalt, berättar projektledare Wali Hamid på Trafikverket.

Planen för den nya gång- och cykelvägen mellan Lackalänga och Rinnebäck har redan presenterats en gång för allmänheten och de berörda markägarna.

– I det här fallet handlar det bara om 4-5 markägare. De synpunkter som har lämnats in handlar i första hand om cykelvägens placering, säger Wali Hamid.

De flesta markägare förespråkar att cykelvägen ska gå söder om 108:an för att göra minst inverkan på deras mark. Men i den samrådshandling som nu lämnas ut är cykelvägen placerad norr om vägen.

– Vi vill följa planen för övriga cykelvägar i kommunen, som är placerade norr om vägen. Då undviker vi riskfyllda övergångar. Viktiga naturvärden utsätts också mindre norr om vägen.

Cykelvägen skils från vägen genom ett 2-3 meter djupt dike eller räcken, där diken inte fungerar.

Vid bron med Hobyvägen är cykelvägen tänkt att gå under bron. Vid Kvarngatan vill man förlägga gång- och cykelvägen på befintlig vägbro över Kävlingeån genom att korta ett cirka 130 meter långt vänstersvängskörfält.

– Vi har skisser där allmänheten kan se hur vägplanen är ritad. Vi berättar om förslaget vid ett samrådsmöte onsdag på Lilla Kulturhuset i Kävlinge mellan klockan 16.30 och 19.30, säger Wali Hamid.

Vägplanen finns också på Trafikverkets hemsida. Synpunkter kan lämnas in under sommaren och efter justeringar ställs planen ut i höst. Tidigast hösten 2018 kan cykelvägen byggas.