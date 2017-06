Särskola, plast och buss ska utredas

Kävlinge Kvintettens budgetförslag gick igenom under måndagens budgetfullmäktige. Därmed ska bland annat förutsättningarna att starta upp en träningssärskola i kommunen ­utredas.

Under den här mandatperiodens sista budgetfullmäktige beslutades, som namnet antyder, om kommunens budget för det kommande kalenderåret.

I kvintettens förslag fanns nio olika direktiv, dvs saker som ska utredas under 2018. Det första gäller förutsättningarna att starta upp en träningssärskola i kommunen. I dag har Kävlinge kommun en grundsärskola, men träningssärskoleplatser köper man av Lunds kommun.

Direktiv nummer två gäller busstrafik mellan Hofterup och Dösjebro. Under 2018 ska förutsättningar för en busslinje mellan byarna utredas – och det behöver inte vara Skånetrafiken som trafikerar linjen, menar kvintetten.

Vidare kom budgetfullmäktige att handla om mikroplaster i kommunal verksamhet. Under 2018 ska förekomsten av mikroplaster i kommunens verksamheter kartläggas och förslag ska redovisas på hur kommunens verksamheter kan minska spridningen av dessa.



Även möjligheten att dra tillbaka en detaljplan ska utredas, förslag på evenemang som lyfter fram goda exempel från föreningslivet ska tas fram och det ska tas fram rutiner för hur kommunen ska uppnå en nolltolerans mot skadegörelse. Dessutom ska projektet ”Rent, snyggt och tryggt” sammanfattas, användningen av bevakningskameror ska utredas och det ska göras en översyn av de ekonomiska styrprinciperna som gäller för kommunens olika nämnder.