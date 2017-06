Ingen mer ­kommunal hemservice i Kävlinge

Kävlinge I måndags var det dags för budgetfullmäktige i kommunhuset. Frågan om den kommunala hemservicens vara eller icke vara väckte känslor.

– Ni omyndigförklarar pensionärerna, sa Mats Malmström (S) i debatten.

Under måndagens budgetfullmäktige, var det först efter lunch som debatten hettade till. Debatten gällde Kävlinge hemservice.

Sedan 2010 har den Kävlingebo som varit i behov av service i hemmet, till exempel städning och tvätt, kunnat välja att få tjänsten utförd i kommunal eller privat regi. Utöver kommunala Kävlinge hemservice har det funnits sex privata aktörer på marknaden. Detta i enlighet med LOV, Lagen om valfrihet.

Men nu läggs Kävlinge hemservice ner. Det beslutades under sammanträdet på måndagen.

– Våra undersköterskor måste göra det som de är utbildade till, dvs omsorg och vård – inte städ och tvätt, sa socialnämndens ordförande Annsofie Thuresson (M) i talarstolen under budgetfullmäktige.

Det var i mars som socialförvaltningen fick i uppdrag att utveckla en ny inriktning för hur servicetjänster enligt LOV ska utföras i Kävlinge kommun. Förslaget, som först röstades igenom i socialnämnden och igår alltså under budgetfullmäktige, innebär att servicetjänster framöver bara kommer att utföras av externa utövare – privata bolag. Frågan ledde till votering som slutade 32-15.

Förutom kvintetten, dvs Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, röstade Sverigedemokraterna för förslaget. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot.

I dag finns det cirka 380 kunder i Kävlinge kommun som utnyttjar servicetjänsterna – av dem väljer 80 % kommunala Kävlinge hemservice och av dem är 90 % nöjda med tjänsterna.

– Vad är det för fel på kommunal hemtjänst? frågade Gunni Gustafsson Nilsson (S) i talarstolen.

– Det känns märkligt att man vill lägga ner det som är populärast, fortsatte Jan Persson (V) och antydde att det kanske till och med skulle strida mot lagen att lägga ner Kävlinge hemservice.

– Det gynnar privat verksamhet, sa han.

– Eller så kan vi resonera att vi gör tvärtom och inte håller på med otillbörlig konkurrens, svarade Annsofi Thuresson (M).

– Hon (Annsofi Thuresson, reds anm) bortser helt ifrån våra kommuninvånare, sa Mats Malmström (S) och fortsatte:

– Jag kan bli drabbad i morgon.

– Servicen är inte bara för pensionärer – jag kan också bli drabbad imorgon, svarade Thuresson.

Båda sidor ansåg att andra sidan omyndigförklarade kommuninvånarna.