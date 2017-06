Hon tycker om att höra publiken skratta

ROARE. Det roliga med att spela lustspel. det är att göra människor glada – om man är på eller bakom scenen spelar ingen roll. Det tycker Rosa Rydberg, aktiv i Kävlinge Amatörteater:

Namn: Rosa Rydberg (heter Rose-Marie från början, men alla – utom pappa – kallade henne Rosa, så hon lade till det)

Ålder: 53 år

Yrke: Musiklärare, musiker.

Familj: Maken Stefan, en son, en dotter.

Bor: Villa i Furulund.

Intressen: Musik, teater, friluftsliv. Läser mycket på somrarna. Korsord.

Övrigt: Sommarens semesterresa går till Portugal.

Aktuell: Producent för och skådespelare i lustspelet Blå dunster, som spelas av Kävlinge Amatörteater i Kävlinge Folkets park till och med den 17 juni.

Vad vore väl Sommarskåne utan sina utomhusteatrar? Kävlinge Amatörteater är mitt uppe i sin spelperiod. Premiären var lördagen den 3 juni och sista föreställningen ges lördagen den 17 dennes.

– Utomhusteater är vad det är, säger Rosa Rydberg luttrat. Vi fick ställa in i söndags.

Det var alltså söndagen den 4:e juni och orsaken var regn. Det innebär bland annat elektriska risker för dem på scenen.

– Publiken brukar vara duktiga på att skydda sig mot regn. Men vi har inget tak över scenen och det var så att skådespelarna hade fått klafsa runt.

Lägg därtill att det kan vara svårt att få scenkostymerna torra till nästa föreställning.

Pjäsen som spelas är Blå dunster, ett av de klassiska lustspelen som brukar återkomma i nya uppsättningar och med skiftande namn; till exempel har Nils Poppe satt upp den på Fredriksdal, berättar Rosa Rydberg.

Hon är numera ordförande i föreningen och producent för uppsättningen – plus att hon har en av rollerna.

Hon var inte med när föreningen bildades 1983.

Hon var med i Lustspelarna i Eslöv.

– Vi spelade i Trollsjöparken i många år. Det var någon gång kring 1990 som de i Kävlinge kontaktade mig.

Det var nu inte så långsökt; Rosa Rydberg är född och uppvuxen där, bodde och arbetade där och gör så fortfarande.

Tidningen träffar henne på hennes arbetsplats. Olympiaskolan mitt i Kävlinge. Här huserar hon i en egen liten byggnad, som hyser musiksalen. Eleverna på skolan är från förskoleklass till sjätteklassare.

– När jag var som allra minst ville jag sälja korv. Pappa brukade ta med mig på cykel och så åkte vi och köpte en korv med bröd.

– Jag växte upp med min pappa; mina föräldrar skilde sig när jag bara var tre år.

När hon blev lite äldre lockades hon av polisyrket eller läraryrket.

När hon gått ut gymnasiet tillbringade hon ett år som utbytesstudent i Pennsylvania i USA.

– Jag gick senior year, sista året på deras high school.

Hon berättar att hon kände att utbildningen här hemma stod sig ganska bra i en jämförelse med sin amerikanska motsvarighet.

– Och det var där jag upptäckte att jag kanske sjöng lite bättre än de flesta andra.

Hon kom hem 1982.

– Då ville jag jobba. Det var inte så lätt att få jobb. Jag frågade på fritidsförvaltningen och fick jobb som fritidsledare på fritidsgården i Furulund, i stationshuset.

Hon arbetade också på Skönadalsskolan i Hofterup.

– Det var där jag upptäckte att jag var ganska duktig med barn.

Men hon kände att hon saknade den teoretiska biten och läste till fritidspedagog.

I princip har hon varit Olympiaskolan trogen hela tiden,

För tjugo år sedan blev hon musiklärare. Då hade hon just råkat ut för en musikrelaterad olycka.

– Vi var på en spelning. En högtalare höll på att falla ner över pianisten och pianot. Jag tog emot den och skadade axeln.

Just då var hon för övrigt mitt uppe i ”Breaking up is hard to do”

Hon blev sjukskriven i tre månader. Medan hon var hemma fick hon telefonsamtal från rektor med erbjudande att ta över musikundervisningen. Hon blev så jublande glad att hon knappt kunde vänta ut sjukskrivningstiden.

För musik spelar en stor roll i hennes liv. Hon förekommer i många olika sammanhang. Bandet hon spelade med när hon skadade sig hette – och heter – Luddmans. Hon sjunger jazz med Dom ni vet, liksom med storband i både Lund och Ängelholm. Och så i Teaterbandet, som fötts ur amatörteaterföreningen.

Där spelar också hennes man Stefan.

– Vi träffades genom musiken. Det var en som sade till mig att de ville ha en sångerska till sitt band. Jag gick ditt för att pröva, och gitarristen där – jag föll direkt. Jag blev så förälskad, och jag är så glad att jag kan säga att det är jag fortfarande.

– Det jag kan önska är väl att kunna spela mer med Stefan, men vi får liksom inte tiden till det. Vardagen kommer i vägen.

Revyande och lustspelande hade Rosa Rydberg börjat med redan i 18-19-årsåldern.

– Jag började med Kent Nilsson i Skånerevyn, som fanns i Dalby då. Jag sökte mig inte dit; de hade hittat mig, jag var mycket ute och dansade då och Kent Nilsson kanske hade hört mig sjunga någon gång.

Sedan följde alltså Lustspelarna i Eslöv innan hemmafronten kallade:

– Jag blev så väl mottagen i detta fantastiska gäng.

Med åren har hon lärt sig hantera alla uppgifter som producent bättre och bättre, så det flyter på ganska bra.

Nu stundar sommarlov.

– Jag och regissören Claes-Göran Söllgård börjar läsa manus i oktober, november. När det är jul bör vi ha läget under kontroll.

Det vill säga ha bestämt vad de ska spela, ha rollbesättningen i stort sett klar och så vidare.

Framme i februari börjar repetitionerna. Och i juni är det dags att dra undan ridån:

– Det är så underbart att publiken kommer, år efter år. Det är mötet med publiken som är det roliga, höra skratten och fnissen, att få sprida glädje.

– Gemenskapen med alla andra galna människor inte att förglömma. Att av ingenting få ihop så mycket.